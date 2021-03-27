Леонова или Романова: кто из девушек рискует покинуть шоу «Холостяк» 27 марта

Шоу «Холостяк» на ТНТ не перестает удивлять зрителей. Тимати то и дело нарушает правила: недавно холостяк выгнал из проекта сразу пять девушек. Кто же имеет шансы получить заветное кольцо от рэпера.

Читатели Teleprogramma.pro проголосовали на участниц, которые, по их мнению, имеют самые высокие шансы отправиться домой. А перед теми, кто останется, стоит задача не из легких — довести Тимати до ЗАГСа будет проблематично.

Наибольшее количество голосов получили Анастасия Леонова, Кристина Романова и Любовь Лишневская. Почему-то именно данным участницам пророчат скорый уход из шоу — каждая из девушек получила по 25% голосов.

Тем не менее, красавицы не намерены сдаваться без боя и всячески пытаются понравиться холостяку и заполучить одобрение публики. Например, Кристина Романова берет своей открытостью. Недавно она рассказала о своих недостатках.

А вот Любовь Лишневская, по мнению Егора Крида, могла бы подойти Тимати. Хотя безусловный лидер в рейтинге Крида — Мария Вебер.

По 8% голосов получили Кристина Кустова, Адель Вейгель и Мария Вебер. Победу в новом сезоне «Холостяк» пророчат именно последней.

Напоминаем, что шоу «Холостяк» теперь выходит по воскресеньям в 22:00!

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