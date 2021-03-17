«Сногсшибательная»: Мария Вебер заворожила роскошными формами в молочном купальнике

Одна из претенденток на роль новой избранницы шоумена Тимати — Мария Вебер — опубликовала «горячее» фото в своем микроблоге.

Напомним, что девушка появилась на телеэкране в первом выпуске шоу «Холостяк» с бывшим возлюбленным модели Анастасии Решетовой. Тимати отметил эффектную студентку журфака. Особенно ему понравилось ее синее силуэтное платье с глубоким вырезом. В честь знакомства с Тимуром Юнусовым Мария преподнесла музыканту дорогой подарок — доску для серфинга с изображением алых роз и числа 13.

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Для поклонников Тимати уже не секрет, что Вебер в последнее время отдыхает на Мальдивах в компании шоумена. Девушка наслаждается отпуском в райском месте.

Мария разместила в личном аккаунте несколько кадров с пляжа. Она сфотографировалась в купальнике собственного производства. Молочное мини-бикини подчеркнуло пышные формы красавицы. Вебер изящно позировала словно дикая кошечка.

«Сногсшибательная красавица», «А из Тимати ничего так фотограф», «Решетова на минималках», «Бомба», «Сочная», «Красотка! Больше всех понравилась в шоу», — восхитились соблазнительной фигурой Марии ее поклонники.

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