«У всех есть недостатки»: модель Кристина Романова показала растяжки на ягодицах

25-летняя модель Кристина Романова, известная своими отношениями с состоятельным бизнесменом Владиславом Дорониным, опубликовала в Instagram фотографию своих ягодиц. Но нет, девушка не решила похвастаться идеальной фигурой, а, наоборот, продемонстрировала, что никто не идеален.

Она написала длинный пост о том, что ее тело подвергалось критике в течение всей ее жизни. В детстве красавице говорили, что она слишком высокая и худая. Кристина использовала это как преимущество и стала моделью, но войдя в профессию ей пришлось долго изнурять себя диетами, чтобы вписаться в стандарты подиумной внешности. Затем она стала матерью (родила Доронину двух дочерей), и на теле девушки появились изменения после беременности: растяжки и целлюлит. И вот Романова без стеснения показала их публике крупным планом.

«У меня появились растяжки на ягодицах и на груди после беременности. И, знаете, в этом нет ничего страшного. Женское тело проходит через пубертат, рождение детей, менопаузу, в конце концов. И это естественно, что происходят такие метаморфозы, — выступила Кристина. — У всех есть недостатки. У всех. И если сейчас вы переживаете какие-то изменения в вашем внешнем виде, знайте — вы не одни, и красота каждой женщины уникальна».

Романова призналась, что до сих пор хочет быть лучшей версией себя. Здоровое питание и спорт из жесткой подгонки под стандарты превратились для нее в образ жизни. Девушка часто делится в Instagram своими тренировками, но призывает не гнаться за идеалом, так как идеальных людей не существует. Свое тело она продемонстрировала как раз в доказательство этого высказывания.

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