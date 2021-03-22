«Обе не от мира сего»: Милана Тюльпанова рассказала о женской дружбе на проекте «Холостяк»

В одной из последних публикаций личного микроблога бывшей жены Александра Кержакова — Миланы Тюльпановой — появилась запись с моделью Лизой Адаменко. Примечательно, что год назад зрители телеканала ТНТ наблюдали за обеими девушками в шоу «Холостяк» с Антоном Криворотовым.

Тюльпанова недолго задержалась в проекте, где девушки борются за сердце главного холостяка страны. Звездный стоматолог Антон Криворотов не дал Милане возможность пройти в финал. Многие зрители отметили странное поведение знаменитости на шоу. Сейчас Тюльпанова сама признает это. Однако, несмотря на короткое прибывание в реалити, девушка успела завести там настоящих подруг.

«В тот день я ушла с проекта, но в моем сердце с тех пор ты и поселилась. Да, мы обе с тобой не от мира сего, и я помню первое свое впечатление о тебе, а меня, думаю, ты даже не заметила, так как я очень паниковала и сидела тихо как мышь, пила от ужаса и страха», — обратилась Милана к модели Лизе Адаменко в комментариях под роликом.

Тюльпанова отметила, что искренне восхищается Лизой. По словам знаменитости, Адаменко — настоящий пример для подражания, очень смелая и интересная личность. Милана наблюдает за жизнью подруги, которая в последнее время находится на Бали. Сама Тюльпанова мечтает тоже перебраться куда-то, где сможет почувствовать себя иначе:

«Ты потрясающая, ты показываешь мне альтернативную жизнь (я часто смотрю из холодной России твои фотки с Бали). Думаю, что, может, однажды и я покончу с рутиной и стану дышать и мыслить так же свободно и ничего не бояться, как и ты».

Смотрите также: