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Тимати выгнал сразу пять девушек из шоу «Холостяк»

На проекте состоялась первая церемония роз. Очень волнительная.

Тимати выгнал сразу пять девушек из шоу «Холостяк»
Тимати. Фото: Инстаграм

Тимати в очередной раз нарушил правила проекта «Холостяк». Если во второй серии главный герой обычно прощается с одной из девушек, то Тимати решил расстаться сразу с пятью красотками.

Первой стала Елена Мир — скромная пианистка с шикарными длинными волосами, которая записала кавер на одну из песен Тимати. Рэпер решил, что они сильно разные люди.

После – проект покинула журналистка Александра Маслакова. Музыкант заявил, что это не его темперамент.

Третьей покинула проект Елизавета Фросина — визажист, бьюти-эксперт, также занимается разработкой косметики.

Четвертой стала девушка Александра Свиридовская.

— Я ничего не понял про нее, ничего не почувствовал, — отметил холостяк.

А пятой из шоу ушла Мария Лобанова. Еще в начале первой серии девушка призналась Тимати, что и сама не прочь покинуть проект, так как у нее запланирован отдых с семьей.

Таким образом, на шоу «Холостяк» остались 10 девушек. Они отправятся в Дубай, чтобы бороться за сердце рэпера.

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