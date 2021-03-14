Ведущий шоу «Холостяк» Никита Добрынин: «Тимати — непростой парень, довести его до ЗАГСа будет сложно»

Teleprogramma.pro поговорила с Никитой Добрыниным о съемках шоу, его опыте участия в украинском «Холостяке» и женитьбе на победительнице проекта.

14 марта на ТНТ стартует новый сезон шоу «Холостяк». На этот раз участницы будут бороться за сердце Тимати. Ведущий проекта — Никита Добрынин.

Кстати, Никита — участвовал в украинском «Холостяке», женился на победительнице проекта Даше Квитковой. Совсем скоро Даша и Никита ждут рождения малыша.

Teleprogramma.pro узнала, как молодому человеку удалось найти свое счастье на проекте, чем новый сезон «Холостяка» будет отличаться от предыдущих и какие девушки будут бороться за сердце Тимура Юнусова.

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— В новом сезоне «Холостяка» формат будет отличаться от привычного зрителю? Что будет нового?

— Каждый сезон «Холостяка» новый во всем. Потому что, в первую очередь, все завязано не на внешней оболочке, а отношениях героев и героинь. Так что любой сезон отличается настроением, выводами, которые делают участники, и многими другими важными нюансами.

Могу сказать, что в этом сезоне добавилось множество роз — они отличаются по цвету, и у каждой есть своя миссия. Зрителю интересно будет увидеть это на экране. Правила тоже немного меняются, и новые герои привносят в проект собственный колорит.

К примеру, Тимати нарушал некоторые аспекты регламента — холостяку это было позволено. Поэтому наблюдать за новым сезоном будет крайне интересно, поскольку привычные правила корректировались.

— Где будет проходить съемки?

— Съемки проходили в России и в Дубае

— Случались ли смешные истории на съемках проекта? Какие?

— Они начали происходить в первые минуты работы, когда Тимати подъезжал к дому на серебристом «Роллс-Ройсе». Было очень скользко и холодно, мы стояли в смокингах и туфлях, все промерзшие.

Он вышел из машины и с трудом удержал равновесие на льду. Выглядело все, как во время ледникового периода — надо было устоять на ногах и дойти до дома. Но несмотря на все трудности, мы всего за несколько дублей сняли этот эпизод.

Кстати, еще о новых элементах шоу! Девушек встречали не на улице, так как хотели сохранить их здоровье, а в особняке.



— Вы участвовали в украинском «Холостяке» и женились на Даше Квитковой, победительнице проекта. Ваш случай – исключение. Обычно после завершения съемок пары распадаются. Почему, как считаете?



— Не то, чтобы я кичусь этим, но мы с Дашей — третья пара в мире из всех участников шоу этого формата, которая не просто на время сохранила отношения после окончания проекта, а реально живет вместе после свадьбы. И это предмет для гордости. Но свои отношения, конечно, не ставим в пример другим.

А почему так вышло? Считаю, что это джекпот — рассчитывать, что встретишь своего человека в проекте и действительно сделать это — не у каждого получатся. Нам повезло. Мы были честны перед собой и друг другом, откровенно признавались, что шли в шоу за отношениями. Надеялись на лучшее, и у нас получилось.

— Наверняка, вы уже познакомились с претендентками на сердце холостяка. Расскажите про девушек: кто они, какие и правда ли, что кастинг прошли одни брюнетки?

— Для меня это было удивлением! На кастинге было очень много брюнеток. И вообще, я не представляю, как такое возможно: из 40 тысяч заявок отобрать определенное количество девушек. Как определить, что именно они достойны этого? Очень сложная задача.

Почему так вышло в нашем сезоне и предпочитает ли Тимати брюнеток, мне сложно сказать. Думаю, что мужчины — существа непростые. Симпатии могут варьироваться: блондинки, брюнетки, рыженькие. Поэтому тенденции или подвоха в таком совпадении, уверен, нет. Просто так случилось. Блондинкам тоже не стоит расслабляться!

— Вам удалось познакомиться со всеми девушками?

— Да. И скажу, что все они очень милые. С первой вечеринки между ними чувствовалась конкуренция. Не было похоже, что они хотят выстраивать дружбу между собой, сразу было понятно, что назревает борьба.

— А с Тимати вы знакомы? Как думаете, есть у девушек шансы довести холостяка до ЗАГСа?

— Тимати — непростой парень, поэтому будет очень сложно, если девушка поставит перед собой цель довести его до ЗАГСа. Сделать мужчину счастливым и направить его в сторону оформления отношений — намного мудрее, на мой взгляд. Но и сложнее.

— Вы очень популярны. Супруга не ревнует?

— Нет. И во время проекта, и после мы с ней много обсуждали этот момент. Да и сейчас он продолжает всплывать. Даша — уверенная в себе, реализовавшаяся девушка, мама нашего будущего сына, поэтому уверена и во мне, и в себе.

Жуткой ревности нет. Хотя чего таить, бывает так, что отпускаю комментарий в адрес участницы «Холостяка», и вижу суровый взгляд жены сбоку. И такое случается.

— В вашей семье ожидается пополнение. Готовы отправиться в декретный отпуск и помогать супруге ухаживать за малышом?

— Мы с женой люди достаточно активные, любим путешествовать. Нам нравится наша работа. Поэтому сбавлять ритм и темп, думаю, не собираемся. Будем продолжать делать все то, чем мы занимаемся, и путешествовать в том числе.

Декретного отпуска как такового, когда отключаешься от внешнего мира и посвящаешь себя только ребенку, у нас не будет, скорее всего. Хотим умело все совмещать — я буду помогать Даше, она будет помогать мне. Для нас это будет не очень сложно. Мы долго и сильно хотели ребенка, поэтому с радостью решим все вопросы и продолжим трудиться, снимать телепроекты, развивать бизнес.

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