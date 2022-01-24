От Бруклина до Рублевки: 10 сериалов о полиции, которые стоит посмотреть

Соскучились по полицейским сериалам? 31 января на ТНТ стартует второй сезон «Девушек с Макаровым» — комедийного хита, посвященного грубоватому полицейскому в исполнении Павла Майкова и его девушкам-подчиненным, которые только-только закончили школу полиции.

В новом сезоне зрители увидят отдел по борьбе с киберпреступностью, а также познакомятся с новым начальником следственного отдела, с которым главный герой сработается далеко не сразу.

Рассказываем про «Девушек с Макаровым» и другие сериалы о полиции, которые стоит посмотреть.

«Бруклин 9-9»

Один из главных ситкомов 2010-х рассказывает о полицейском участке, где трудится ушлый сыщик Джейк Перальта (блестящая роль поп-звезды Энди Сэмберга). Он — лучший детектив и в то же время главный весельчак в свой команде. Перальта часы напролет сыпет шутками и разыгрывает коллег, и все это сходит ему с рук. Бросить вызов герою решает новый глава отдела капитан Холт. Он хочет, чтобы подчиненный оставил инфантильные привычки и стал серьезным полицейским.

«Бруклин 9-9» пробыл в эфире 8 сезонов и за это время оброс мощной фанбазой. После 5 сезона канал FOX объявил о закрытии шоу. Это вызвало шквал негатива среди поклонников, который был услышан: в результате проект подхватила сеть NBC.

«Девушки с Макаровым»

В бутовском УГРО возможно все — в том числе стычки между воротилами в погонах. После одной из таких начальник отдела Павел Макаров лишается опытных оперативников и взамен получает четырех выпускник школы полиции. Среди них — грубоватая спортсменка, ветреная красотка, простодушная мать-одиночка и всезнайка. Звучит безумно? Все так и есть.

«Девушки с Макаровым» — незатейливый, но по-своему очаровательный ситком. У каждого из героев свои причуды, и заранее не знаешь, что рассмешит сильнее: очередной косяк девушек или же пранк их босса.

«Полицейский с Рублевки»

Если вы любите «Бруклин 9-9» и российские сериалы, не пропустите «Полицейского с Рублевки». Его сюжет тоже завязан на противостоянии раздолбая и его сердитого начальника, которые с трудом уживаются в одном участке. Главный герой шоу — Гоша Измайлов, сотрудник УМВД на Рублеке, охраняющий покой самых обеспеченных людей России. Он богат, красив, здорово шутит и не боится превышать полномочия ради поимки негодяев. Еще у него есть младшая сестра, которую он все время вытаскивает из разных неурядиц.

Другая причина включить «Полицейского с Рублевки» — Александр Петров. Сериал вышел в 2015 году, когда у актера еще не было череды однотипных образов, и роль Гриши — точно одна из лучших в его карьере.

«Батл Крик»

Расс Эгнью — старший детектив из города Батл Крик, где полицейские вынуждены ютиться в недорогом офисе и иметь дело с устаревшим оборудованием (что сильно тормозит ловлю бандитов). Милтон Чемберлен — агент ФБР, которого переводят из Детройта — бывшие коллеги давно мечтали от него избавиться — в только что открывшийся офис бюро Батл Крик. Вначале отношения между сыщиками не заладятся, но двойное убийство, связанное с торговлей метамфетамином, все же превратит их в союзников.

«Батл Крик» — детище Винс Гиллигана, создателя культовых драм «Во все тяжкие» и «Лучше звоните солу». Шоу снято в лучших традициях полицейских сериалов — с бойким сюжетом, харизматичными напарниками и отличным юмором.

«Морская полиция: Спецотдел»

Процедурал канала CBS посвящен команде спецагентов, которые расследуют дела, связанные со служащими морской пехоты. Это могут быть преступления, совершенные непосредственно на флоте, или с участием американских морпехов. Главный герой шоу — агент Гиббс, а среди его напарников — экс-детектив ДиНоззо, выхоженка из Моссад — Зива Давид, судмедэксперты Эбби Шуто и Дональд Маллард, а также IT-спец Тимоти МакГи.

Если говорить про эфирное ТВ, то «Спецотдел», пожалуй, самый долговечный процедурал о полиции. Шоу насчитывает 18 сезонов, а также два спин-оффа: один про Лос-Анджелес, другой про Новый Орлеан.

«Мыслить как преступник»

Помимо сбора улик, в полицейской практике есть более любопытный метод поимки преступников — профайлинг. Он заключается в составлении психологического портрета убийцы, основываясь на интервью с ему подобными. Именно этим занимаются главные герои «Мыслить как преступник». Офисная рутина не для них — им больше интересен психоанализ: разговоры со знакомыми подозреваемого, изучение его характера, привычек и образа жизни.

Шоу CBS чем-то напоминает «Охотника за разумом» Дэвида Финчера. И там, и там героям приходится ставить себя на место преступников, смотреть на мир как бы их глазами — и этот опыт, прямо скажем, не из приятных (в том числе для зрителя).

«Прослушка»

Без скидок — возможно, главный полицейский сериал за всю историю телевидения. Шоураннер Дэвид Саймон решительно прошелся по болевым точкам Америки: от удушливых гетто, где малообеспеченные люди делят крышу с наркоторговцами, до коррупции в политических кругах и конкретно в полиции. «Прослушка» уверенно лидирует во разных сериальных топах — взять хотя бы недавний список главных шоу XXI века, где она заняла первое место. В качестве бонуса — отличные роли Доминика Уэста и Идриса Эльбы.

«Улицы разбитых фонарей»

«Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал» — фразу, звучащую в пилоте «Улиц», знают все. Но любят культовый процедурал вовсе не за мемы — в 90-е о них никто не слышал, — а за достоверное изображение российских реалий.

Среди героев — далеко не идеальные следаки, которые могут спокойно обойти закон, дабы упрятать преступника за решетку, а вокруг них — промозглые улицы зимнего Петербурга, один вид которых быстро вгоняет в депрессию. Последнее, впрочем, уравновешено оптимистичным и немного наивным посылом шоу: что бы ни случилось, вор точно будет сидеть в тюрьме.

«Паранормальный Веллингтон»

Полиция разыскивает не только злобных людишек. Не верите? Убедитесь сами, включив «Паранормальный Веллингтон» — спин-офф нашумевшего мокьюментари «Реальные упыри».

По сюжету двое патрульных из Новой Зеландии попадают в спецотдел по борьбе с паранормальными явлениями. Теперь им предстоит тягаться с демонами, оборотнями и прочей нечистью. Кроме общей вселенной, с «Упырями» сериал роднят псевдодокументальная манера съемки и абсурдистский юмор.

«Рино 911»

И снова мокьюментари. «Рино 911» снят как пародия на документальные шоу, посвященные полицейским будням. Актеры сериала изображают нелепых копов, которые ведут себя, прямо скажем, нехорошо: непотребно шутят на острые темы — от расизма и секса до педофилии и изнасилований — и часто тупят, из-за чего преступники обводят их вокруг пальца. Большая часть сценария — в том числе диалоги — являются импровизированными, поэтому царящее на экране безумие выглядит неподдельно и очень весело.

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