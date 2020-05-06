Игорь Скляр, Павел Майков и другие актеры, которые отбили жен у друзей 

Игорь Скляр, например, увел жену у Андрея Краско... И это не единственный пример среди творческой тусовки.

«Друг в беде не бросит, лишнего не спросит…» — так пелось когда-то в детской песенке. Идеальная картинка. В жизни часто бывает не так – лучший друг порой «уводит» жену.

Правда, как утверждается в другой песне, «если к другому уходит невеста – то неизвестно, кому повезло». Но все равно ведь обидно!

Павел Майков – друг помог ему пережить кризис, а он в ответ отбил у него жену

Два актера – Павел Майков и Михаил Горевой – называли себя братьями: настолько крепкой, как им казалось, была их дружба.

Однажды Павла настиг творческий кризис. Чтобы помочь другу из него выбраться, Михаил отдал ему роль в своем новом спектакле. Там же играла и жена Михаила – Мария Саффо. Долгие совместные репетиции привели к тому, что между Павлом и Марией возникли нежные чувства…

Целый год они скрывали свою связь, но признаться все же пришлось. Павел развелся со своей женой, Мария – с Михаилом.

Влюбленные заключили брак. Некоторым оправданием их поведения можно считать тот факт, что Павел, как он признавался в интервью, никогда не любил свою первую жену Екатерину. Он жил с ней «по инерции», несмотря на то, что она родила ему сына.

А вот с Марией у них нет общих детей.

Антон Богданов – подрался с лучшим другом из-за жены

Звезда сериала «Реальные пацаны», Антон Богданов, тоже стал жертвой предательства друга. Его жена Полина как-то слишком тесно подружилась с другом семьи и партнером Антона по «Реальным пацанам» – Станиславом Тляшевым.

Влюбленные, вероятно, рассчитывали скрыть свою связь от Антона. Но, как известно, все тайное когда-нибудь становится явным. Антон обо всем узнал.

Последовала драка между бывшими друзьями — они же реальные пацаны! Но, несмотря на все попытки Антона вернуть жену, Полина все же решила остаться со Станиславом.

Вячеслав Гришечкин – отбил жену у лучшего друга

Популярный актер Вячеслав Гришечкин тоже испытал на себе влияние «запретной» любви. Со своим лучшим другом Олегом он дружил настолько, что они даже свадьбы решили сыграть в один день. И так уж получилось, что сердцем Гришечкина завладела молодая жена друга – Анна.

Актер потерял голову. Целых 5 лет он старательно ухаживал за чужой женой. До тех пор, пока она не полюбила его и не согласилась стать его женой.

Интересно, что после всех этих событий Гришечкин сумел сохранить хорошие отношения со своим другом Олегом, они даже дни рождения впоследствии отмечали вместе.

Вячеслав и Анна прожили вместе 25 лет. А потом Анны не стало: в 2017 году она умерла от рака.

Игорь Скляр – увел жену у Андрея Краско

В молодости актеры Игорь Скляр и Андрей Краско дружили – не разлей вода. Краско тогда уже был женатым мужчиной – его женой была актриса Наталья Акимова. Троицу называли «мушкетерами» — настолько они были неразлучны.

После института всех троих распределили в Томск. Андрей Краско, понимая, что Игорю негде жить и не на что снимать квартиру, предложил пожить у них. Отзывчивость Краско стала роковой: спустя 2 года такой жизни втроем лучший друг увел у него жену.

Рана, нанесенная другом и женой, оказалась настолько болезненной, что Андрею пришлось даже пройти курс лечения.

Он никогда не опускался до мести, никогда не рассказывал журналистам об этом. Подробности личной жизни актера были описаны им в дневниках, которые обнаружили и опубликовали после того, как в 2006 году Андрея Краско не стало.

Как вы считаете – можно ли простить подобное поведение лучшим друзьям? Может быть, следует сделать «скидку» на творческую профессию, которая предполагает порой чрезмерную эмоциональность и чувственность?