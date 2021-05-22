«Если бы эти суждения шли из его головы»: Юрий Лоза уверен, что Павел Майков не отличается искренностью, когда говорит о «стране победившего быдла»

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал недавнее выступление артиста Павла Майкова. Знаменитость посчитал, что заявления о парадах Победы и продажных людях на самом деле принадлежат не звезде фильма «Бригада».

Напомним, не так давно в интервью «Московского комсомольца» актер Павел Майков обрушился с критикой на современность. Исполнитель ролей в фильме «Лед» и сериале «Ольга» назвал Россию «страной победившего быдла». После того, как люди стали осуждать артиста за призывы не проводить парады Победы в мирных городах, Павел высказал следующее:

«Раз человек начнет возмущаться – значит, я попал в десятку. Если бы я такое услышал, то к себе бы не отнес. Когда камень в болото кидаешь, что оттуда всплывает? Вот! И лягушки начинают квакать. Все нормальные птицы разлетаются…».

На это заявление исполнитель хита «Плот» — Юрий Лоза — ответил призывом не обращать внимание на артиста.

«Прислушиваться к их выступлениям я бы не стал. Вообще, слушать то, что говорит Майков, – это моветон. Я даже не знаю, это он говорит свой текст или репетирует новую роль. Если бы эти суждения шли из его головы, он был назывался автором. Но, насколько я знаю, Майков в том, чтобы называться автором, замечен не был», — сказал Лоза «Комсомольской правде».

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