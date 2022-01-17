В конце января начинается новый сезон комедийного хита ТНТ «Девушки с Макаровым»

31 января в 20.00 ТНТ начинает показ нового сезона сериала «Девушки с Макаровым». К своим ролям вернутся Павел Майков, Валерия Астапова, Алевтина Тукан, Влада Ермолаева и Елена Полянская. Кроме того, отдел полиции и актерский состав «Девушек с Макаровым» пополнят Наталья Бардо и Никита Тарасов.

Во втором сезоне комедийной ленты Макаров неожиданно пропадет. Девушек экстренно вызовут из отпуска, чтобы его найти и раскрыть очередное дело. Тем временем в РОВД произойдут серьезные перемены: уйдет начальник следственного отдела Ольга, а вместо нее на службу заступит дотошный Эдуард Вяземский (Никита Тарасов). Он неравнодушен к Шекспиру и сам сочиняет стихи.

В отделении появится подразделение по борьбе с киберпреступностью под руководством молодой и дерзкой сотрудницы Леры (Наталья Бардо). С обоими новичками Макарову придется туго, да и девушки из его отдела по-прежнему не безупречны в своей работе.

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