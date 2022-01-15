Александр Петров перечислил фамилии четырех самых известных и влиятельных российских актрис

Как отметил актер, женщины в сегодняшнем мире могут снимать фильмы и получать награды наравне с мужчинами.

Актер Александр Петров назвал имени самых известных, на его взгляд, и влиятельных российских актрис.

«Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Рената Литвинова, Виктория Исакова. Много и женщин-режиссеров, которые берут на себя большие бюджеты, большую команду и выпускают прекрасное, успешное кино». Александр Петров

Как заметил Александр Петров, в современном мире женщины могут не только сниматься в кино, но и сами его успешно снимать. Они уже давно получают престижные награды наравне с мужчинами на различных конкурсах и фестивалях. По его мнению, это очень классная тенденция. При этом Петров подчеркнул, что лично ему не важен пол режиссера. Самое главное – это талант, сообщает МК.ru.

Напомним, что Александр Петров – один из самых популярных российских актеров. У него большая армия поклонниц.

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