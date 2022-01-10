«Я и моя любовь»: звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова впервые показала дочку

Актриса стала мамой во второй раз в апреле прошлого года.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова впервые показала дочку. Актриса родила девочку в апреле 2021 года. Каштанова дала малышке необычное имя — Даниэль.

«Я и моя любовь, моя доченька», — подписала фото Каштанова в своем Instagram.

Подписчики умилились трогательным кадрам.

«Унаследует шикарную фигуру мамы», «Прелестные», «Девочки ненаглядные», «Счастье, когда в доме слышен детский смех», — прокомментировали поклонники.

Напомним, Каштанова уже воспитывает сына Джорджа. Обоих детей София рожала в Мексике. Имя отца детей актриса тщательно скрывает. Ходят слухи, что ее возлюбленный — Илья Куликов, создатель сериала «Полицейский с Рублевки».

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