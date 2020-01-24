Кортни Кокс показала, что происходило за кулисами сериала «Друзья»

Премьера сериала «Друзья» состоялась в 1994 году. За 10 лет в эфире проект обзавелся миллионами поклонников и стал по-настоящему культовым. Главные актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан прославились на весь мир и обзавелись армией фанатов. Сериал до сих пор любят зрители из десятков стран и с удовольствием следят за жизнью актеров, когда-то заставивших их плакать и смеяться.

23 января 2020 года прошло ровно 16 лет с момента выхода последней серии ситкома. В этот день актриса Кортни Кокс решила поделиться с поклонниками архивной фотографией со съемок. На снимке можно увидеть всех главных героев, которые собрались за столом, уставленным едой.

«Последний ужин перед съемками финального эпизода. 23 января 2004 года», — подписала исторический кадр 55-летняя актриса.

По сюжету сериала, шесть молодых американцев живут в одной квартире в Нью-Йорке и пытаются найти свое место в жизни. Герои постоянно попадают в курьезные истории, ссорятся, мирятся, влюбляются друг в друга и по-настоящему дружат. Актеры так сдружились за время съемок, что и сейчас поддерживают теплые отношения. Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу частенько ходят вместе в сауну. А с коллегами-мужчинами встречаются на ланчах или совместных вечеринках.

Пожалуй, из всех актеров «Друзей» больше всех в профессиональной сфере преуспела Дженнифер Энистон. Недавно актриса получила престижную премию Гильдии киноактеров США за лучшую женскую роль в драматическом сериале «Утреннее шоу». На церемонии звезда встретилась с бывшим мужем Брэдом Питтом. И их чувственные объятия заставили растаять сердца миллионов поклонников по всему миру. Но расстроили голливудскую красавицу Анджелину Джоли.