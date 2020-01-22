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Анджелина Джоли расстроена из-за Питта и Энистон

Актрисе не понравилось выступление бывшего мужа и его нежные объятия с экс-возлюбленной.

Анджелина Джоли расстроена из-за Питта и Энистон
Анджелина Джоли. Фото: globallookpress

Миллионы поклонников радуются нежным объятиям Брэда Питта и Дженнифер Энистон на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США. А журналисты, тем временем, пытаются выяснить, что думает об этой сцене другая бывшая жена актера Анджелина Джоли. Звезда фильма «Однажды в… Голливуде» получил приз за лучшую роль второго плана и выступил со сцены с довольно откровенной речью, в которой упомянул свою неудавшуюся личную жизнь.

«Мне трудно было вжиться в эту роль. Парень снимает футболку, живет в кайф, который не ладит с женой… мда», — иронизировал со сцены Питт, намекая на свой разрушенный брак. Также актер заявил, что добавит информацию о присуждении ему почетной статуэтки в свой аккаунт на Тиндер – приложение для знакомств. Примечательно, что Дженнифер Энистон оценила юмор бывшего возлюбленного и с удовольствием похлопала ему.

Однако речь знаменитого голливудского красавчика расстроила другую его бывшую жену – Анджелину Джоли. По данным инсайдера, актриса расценила слова Питта как неуважение к ней и их личной жизни.

«Энджи не в восторге о того, что Брэд рассказал об их семейных проблемах в комнате, полной незнакомцев», — цитирует издание OK! слова знакомой Джоли.

Еще больше звезду «Малефисенты» задела трогательная сцена встречи Брэда Питта с Дженнифер Энистон. Бывшие супруги увиделись после церемонии и очень трепетно обнялись. Джен положила ладонь на грудь экс-возлюбленного, а Брэд держал актрису за руку и не хотел отпускать, даже когда она повернулась в другую сторону. Фотографии, искрящиеся нежностью, мгновенно разлетелись по всему миру и обнадежили миллионы поклонников.

Позже Дженнифер, которая получила премию как лучшая актриса за роль в драматическом сериале «Утреннее шоу», подлила масла в огонь слухов. Энистон опубликовала в Инстаграм фотографию, на которой ее роскошное платье небрежно брошено на край ванны, а рядом стоят босоножки. Актриса написала, что у нее была незабываемая ночь, и она счастлива. Фанаты и друзья актеров тут же решили, что Джен провела ночь любви с Питтом и возрадовались.

По словам источника, Анджелина почувствовала, что общественность хочет, чтобы ее экс-супруг воссоединился с бывшей женой, чей брак она разрушила. И от этого Джоли еще тяжелее. А таблоиды, тем временем, и вовсе разносят слухи о том, Брэд уже подарил Дженнифер кольцо и попросил выйти за него замуж.

Напомним, что пара Джоли-Питт уже три года находится в бракоразводном процессе и никак не может прийти к согласию по поводу опеки над многочисленными детьми.

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Анджелина ДжолиБрэд ПиттГолливудДженнифер Энистон
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Анджелина Джоли расстроена из-за Питта и Энистон
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