Из секс-скандала в «Нейросеть»: Кристина Асмус сыграла новую роль

В послужном списке Кристины Асмус много самых разных ролей: одни помнят ее интерном Варей, другим приходят на ум постельные сцены из «Текста». Премьера данного сериала далась актрисе тяжело, на нее обрушился настоящий шквал критики, угрозы сыпались не только в адрес девушки, но и ее мужа, Гарика Харламова.

Поклонники как могли пытались поддержать актрису, призывали не реагировать на негатив и откровенно опасались, что негативный опыт погубит карьеру любимицы. Но оказалось, что сдаваться так просто она не собирается и совсем скоро зритель увидит ее в новогоднем шоу «Путешествие на СеРверный полюс». Актриса предстанет в образе «Нейросети» — искусственного интеллекта с голубыми волосами, аквагримом и линзами для глаз.

Те, кто ждет горячих виртуальных сцен с участием актрисы, могут начинать расстраиваться — после первого опыта она решила не участвовать в провокационных кадрах. «Путешествие на СеРверный полюс» — это добрая детская история, которая расскажет о приключениях Деда Мороза и Снегурочки. Новогодний волшебник вместе с внучкой решил поздравить детей всего мира и хочет успеть совершить доброе дело всего за одну ночь. Чтобы со всем справиться и вручить вовремя подарки, Дед Мороз разработал виртуального помощника — «Нейросеть».

Асмус признается, что осталась очень довольна результатом работы. Съемки принесли ей новый опыт, на этот раз актриса надеется, что он будет оценен только позитивно.

«Мой персонаж появляется на экране без прямого взаимодействия с партнерами… Это и не совсем театр, и не совсем кино. Я сидела на стуле на фоне хромакея, меня окружили приборами, я всё время смотрела в камеру и общалась с группой на слух», — цитирует сайт 7Days.ru слова Асмус.

Она с нетерпением ждет 20 декабря, на этот день намечена премьера шоу. Представление можно будет посмотреть до 6 января 2020 года в Большом зале Российской академии наук. Создатели фестиваля науки WOW!HOW? обещают, что спектакль станет самым зрелищным и ярким за всю историю существования Научной ёлки.

Помимо захватывающего сюжета зрителей ждут уникальные многоуровневые декорации, научные эксперименты, опыты с электричеством, спектакль с участием дронов.

«Уже жду не дождусь премьеры, на которую обязательно приду со всей своей семьей», — признается актриса.