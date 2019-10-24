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Собчак восхитилась постельными сценами с Асмус и Петровым в «Тексте»

Светская львица уверена, что в России еще никто так не снимал секс.

Собчак восхитилась постельными сценами с Асмус и Петровым в «Тексте»
Ксения Собчак, стоп-кадр "Осторожно, Собчак"

24 октября состоится всероссийская премьера фильма «Текст» с Александром Петровым в главной роли. Ксения Собчак смогла увидеть картину еще до начала показа в кинотеатрах. Больше всего светской львице понравились постельные сцены.

«В этом фильме самое ценное и самое офигительное, по моему мнению, это секс-сцены. Так раскрепощенно секс у нас никто не снимает. Меня это реально поразило», — заявила Ксения Анатольевна своем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

По словам Петрова, постельная сцена снималась не ради самой сцены, а для того, чтобы было видно хитросплетение сюжетной линии. Кристина Асмус и Александр пытались сыграть ее так, будто никто никогда не должен был ее увидеть.

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Собчак восхитилась постельными сценами с Асмус и Петровым в «Тексте»
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