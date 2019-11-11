НОВОСТИ

Сетевые «моралисты» перешли к реальным угрозам жизни Кристины Асмус

Они осуждают актрису за эротические сцены в фильме.

Сетевые «моралисты» перешли к реальным угрозам жизни Кристины Асмус
Кристина Асмус. Фото Global look press

Приятель Кристины Асмус Александр Цыпкин сообщил в своем блоге, что ей в Сети поступают реальные угрозы от неких «моралистов». Об этом актриса сама рассказала писателю.

По словам Александра, в Интернете действует целая группа заговорщиков, которые настолько впечатлились эротическими сценами «Текста», в которых была задействована артистка, что занялись настоящей травлей.

«Я, если честно, думал, что это просто группа малолеток и страшных баб. Да и фиг с ними. Ничего нового. (Тем не менее респект Гарику Харламову за позицию). Оказалось, Кристине поступают реальные угрозы», — написал он.

Цыпкин подчеркнул, что это уголовно наказуемое преступление. И вычислить этих людей будет достаточно просто по их IP-адресу.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Текст"Кристина АсмусКристина Асмус последние новостиФильм «Текст»
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сетевые «моралисты» перешли к реальным угрозам жизни Кристины Асмус
Интересно?
Поделись с друзьями: