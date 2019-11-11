Сетевые «моралисты» перешли к реальным угрозам жизни Кристины Асмус

Они осуждают актрису за эротические сцены в фильме.

Приятель Кристины Асмус Александр Цыпкин сообщил в своем блоге, что ей в Сети поступают реальные угрозы от неких «моралистов». Об этом актриса сама рассказала писателю.

По словам Александра, в Интернете действует целая группа заговорщиков, которые настолько впечатлились эротическими сценами «Текста», в которых была задействована артистка, что занялись настоящей травлей.

«Я, если честно, думал, что это просто группа малолеток и страшных баб. Да и фиг с ними. Ничего нового. (Тем не менее респект Гарику Харламову за позицию). Оказалось, Кристине поступают реальные угрозы», — написал он.

Цыпкин подчеркнул, что это уголовно наказуемое преступление. И вычислить этих людей будет достаточно просто по их IP-адресу.