«Изменила? Скорее, Гарику борща захотелось»: Сябитова оценила отношения Харламова и Асмус

Ведущая «Давай поженимся» уверена, что на отношения актрисы и шоумена повлияли отнюдь не постельные сцены в новом фильме. Главная сваха полагает, что Гарик захотел «борща и обычную женщину».

«Развод» Кристины Асмус и Гарика Харламова поклонники обсуждали еще летом. Тогда актриса сняла обручальное кольцо, а в большинство поездок отправлялась вдвоем с дочкой.

Осенью же слухи о новых отношениях актрисы разгорелись с новой силой: в фильме Клима Шипенко «Текст» она занялась сексом с Иваном Янковским на камеру. Причем, поклонникам показалось, что уж слишком натуралистично сыграла звезда «Интернов».

А Гарик, напротив, чересчур пафосно отреагировал.

«Если из всего фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль. Фильм не об этом, — принялся шоумен с пеной у рта защищать благоверную. — Моя жена актриса. Да, откровенно. Да, на грани. И что?».

Впрочем, не все считают Харламова — «рогоносцем», а Кристину — изменщицей.

«Захотел борща и домашней кухни»

Знаменитая телесваха Роза Сябитова не верит в то, что между парой все кончено, а если и так, то это из-за того, что ему захотелось уюта.

«Знаете, как мы в программе часто говорим? Среди учительниц русского языка изменщиц не меньше, чем среди актрис. Я склонна верить, что Гарик правильно смотрит на эту ситуацию, так как он женился на актрисе и сам работает в этой же сфере, — поделилась с порталом Teleprogramma.pro ведущая «Давай поженимся». Я скорее, поверю, что она плохо готовит, чем то, что Харламов ее приревновал. Ну, надоело ему, захотелось домашней пищи, уюта и комфорта, а актрисам это не дано. Вы поймите, что для обычного мужчины голая фотография жены — уже причина для раздора, а мы, актеры, другие. Другой замес, другие люди».

А вот в семейный кризис семи лет главная сваха страны не особо-то верит.

«Сейчас столько книг по популярной психологии, что уже каждый второй стал экспертом, — смеется она. Скорее, я считаю, что существует такое понятие, как эмоциональная усталость. И, конечно, у людей из шоу-бизнеса она также может наступать… Но не по счетчику «семь лет», «десять лет», а у всех индивидуально».

Впрочем, такой ли уж «мистический» этот кризис? Среди звезд немало пар, которые разбежались спустя именно этот промежуток времени.

«Что случилось? Я не знаю!»

Вспомнить, хотя бы громкий развод Матильды и Сергея Шнурова… Поженившись в 2010-м, в 2018-м пара подала на развод. Лидер «Ленинграда», к слову, недолго скучал, а тут же женился на светской тусовщице из Санкт-Петербурга.

«Даже я не берусь делать однозначных выводов: «Что случилось?». Жизнь очень сложная, многослойная и дать однозначный ответ я не могу. Возможно, я когда-то напишу об этом книгу», — заметила Матильда в первом и единственном интервью после развода в программе «Осторожно, Собчак».

Чуть больше семи лет продлился и последний брак певицы Лолиты Милявской с последним мужем — теннисистом Дмитрием Ивановым.

Однако исполнительница, кажется, ничуть не огорчена! Напротив, на последнем концерте, посвященном 10-летию Крокус Сити Холла, звезда выглядела заметно постройневшей и помолодевшей.

«Когда я заканчиваю одни сложные отношения, то сразу начинаю хорошеть», — заметила она.

«Разводиться надо, когда по-отдельности люди счастливее»

И наконец, Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили прожили вместе семь лет (и это со второй попытки!), пока не поняли, что у каждого своя дорога… Теперь же Анфиса развивается как travel-блоггер, рассказывая о каждом своем путешествии почти двум миллионам подписчиков.

«В каждой паре наступает момент, когда отношения себя изживают. И по-отдельности люди становятся счастливее, чем вместе», — уверена телеведущая.

А как у королей?

И, наконец, куда же нам, простым смертным, если даже от «кризисов» или, как говорит Роза Сябитова, эмоциональной усталости не застрахованы даже принцы и их избранницы. Принц Уильям и Кейт Миддлтон начали встречаться в начале 2000-го, а уже в 2007-м разбежались!

Зачем? Как позже вспоминал Уильям, «он устал»… Ему понадобилось время, чтобы увидеть в герцогине спутницу жизни. Однако, как мы знаем, это не помешало им в будущем завести троих детей!

А вы верите в семейный кризис семи лет? Или все очень индивидуально?