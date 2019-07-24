Асмус показала, как изменились актеры сериала «Интерны»

Актер, сыгравший Лобанова, отрастил бороду и стал не похож сам на себя в недавнем сериальном прошлом.

Кристина Асмус встретилась с коллегами по сериалу «Интерны». Большинство актеров, сыгравших в проекте, обрели известность благодаря ситкому о работе врачей. Асмус сфотографировалась с Александром Ильином, который запомнился зрителям по роли Лобанова, а также Иваном Охлобыстиным и Светланой Пермяковой.

Актриса сравнила коллег сейчас с тем, как они выглядели несколько лет назад. Актрисы практически не изменились. Охлобыстин, сыгравший харизматичного доктора Быкова, немного отрастил волосы. Зато Ильин изменился до неузнаваемости. Артист отрастил густую бороду. «Натуральный FaceApp», — пошутила Кристина Асмус.

Подписчиков больше всего взволновал внешний вид «Лобанова». Многие сокрушались, что Ильину не идет борода. Кристина Асмус успокоила поклонников. Дело в том, что звезда «Интернов» изменил имидж ради роли. Правда, в каком фильме снимается сейчас Александр Ильин, остается загадкой.