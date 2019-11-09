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Харламов поднял цены на корпоративы после шумихи вокруг Асмус

В этом году пригласить звезду будет стоить 50 тысяч евро.

Харламов поднял цены на корпоративы после шумихи вокруг Асмус
Харламов хорошо зарабатывает из-за скандала с Асмус/http://globallookpress.com/

Юморист Гарик Харламов поднял цены за выступления на новогодних корпоративах. В этом году пригласить его будет стоить 50 тысяч евро. В прошлом году он брал значительно меньше. Многие эксперты сходятся во мнении, что ценник комик поднял вовсе неслучайно. Сейчас он на пике популярности. Особенно после скандала из-за постельной сцены в картине «Текст», где главную роль сыграла его супруга актриса Кристина Асмус.

Гарик Харламов. Фото
Харламов зарабатывает на жене/http://globallookpress.com/

Сейчас Гарик Харламов «слез» с троллинга Ларисы Гузеевой, потому что в этом нет никакой необходимости. Отметим, что благодаря повышенному вниманию к его жене у комика стали хорошо разбирать одежду в его интернет-магазине.

Хороший заработок сейчас юмористу приносят и гастроли. Как говорят, он только на выступлениях перед публикой зарабатывает порядка миллиона долларов в год. Сейчас Харламов балует супругу Асмус дорогими подарками. В конце года, на новогодние праздники, по слухам, собирается купить для нее автомобиль, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что скандал вокруг его супруги возник после постельной сцены в картине «Текст». Многие поклонники звезды не одобрили такое ее поведение. Всем известно, что у Асмус и Харламова есть совместный ребенок. В свою очередь Гарик Харламов встал на защиту жены. Он сказал, что по книге постельная сцена была просто необходима. Асмус сыграла, как настоящая актриса, и обвинять ее бессмысленно.

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Гарик ХарламовГарик Харламов и Кристина АсмусКристина АсмусФильм "Текст"
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Харламов поднял цены на корпоративы после шумихи вокруг Асмус
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