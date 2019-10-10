Какие угрозы украинцы увидели в популярном в России сериале «Сваты»

Стоит захотеть, чтобы о тебе заговорили на Украине – заяви во всеуслышание, что «Сватов» надо запретить. Так и поступил очередной искатель дешевой славы Ахтем Сеитаблаев.

С 2017 года на Украине то запрещают, то разрешают многострадальный комедийный сериал»Сваты», который полюбили миллионы зрителей России, Украины, да и всего остального русскоговорящего (или хотя бы русскопонимающего) мира.

Создатели «Сватов» уже в украинских судах защитили право быть выпущенными на экраны. Но отдельным личностям все мало. Активисты, ратующие за нагнетание обстановки между Россией и Украиной, не имея сил и возможностей влиять на Россию глобально, пытаются укусить хоть за что-то.

Если положить правильную политическую подложку, можно любое, даже самое безобидное явление превратить в орудие против врага. Примерно так выглядит одно из простейших правил ведения идеологической информационной войны на Украине. Именно его и используют в травле сериала.

Нагнетаемая вокруг «Сватов» истерия не могла не дать плодов в условиях патриотического шума, вот уже несколько лет культивируемого на просторах некогда дружественной нам страны. Теперь в Сети можно наткнуться на агрессивные высказывания тех, кто раньше и сам хохотал над героями этой легкой комедии.

Вовчик: «Так почему пьющими выставлены украинцы? «Сваты» — позор русского телевидения! Давайте пусть русские пьют, пусть показывают правду! У них уже все на заработки свалили и если бы не украинские гастарбайтеры, то никто бы экономику России не поднимал!».

Ну, точно. Одни украинцы в России работают, низкий поклон вам, спасители.

Shtolikinn: «Со «Сватами» все понятно, они – лакмусовая бумажка современного общества. Вопросов, определяющих украинского достойного человека, стало больше. Один из них: «нужно ли запретить «Сватов»?

Обычно человека определяют ответы на вопросы, но так и быть: вопросы значит вопросы.

Стрипипирозавр: «Сватов» запретить — однозначно! Весь сериал нацелен на то, чтобы унизить украинский народ!»

Вы нас раскрыли. Спать не могли, есть не могли, все придумывали унижающий соседей сериал!

123ABI321: «То есть, мы с ними воюем, а они деньги на нас зарабатывают? Добронравова в окопы, пусть с сыночками тоже в грязи посидит!»

Как раз Добронравов – самый зарабатыватель денег на сериале. Надо ему сообщить, а то ни он, ни его парни не в курсе.

zaposchuk: «Не в том дело, что сериал плохой, может и хороший, я не знаю. Просто почему они взяли на роль плохих украинцев? А то как чукчи какие-то. И жадные, и злые, и тупые».

Конечно, именно поэтому сериал и любит такое количество зрителей!

Sracacaster: «Хотят свой сериал – почему не снимают его там у себя, а лезут к нам. Только пусть снимают у себя на Алтае и про свои заброшенные деревни, а не к нам лезут».

Кроме заброшенных деревень и тем-то других нет. Прав комментатор.

Peribor: «Давно надо запретить. Это секретная разработка русских, из-за которой Украину могут разорвать на части».

Так чего ж не разорвало до сих пор? За столько сезонов-то!..

Злой СтробасКоп: «Норм сериал. Только бесит, что все время в кадре русские вывески. Идите, договаривайтесь, снимайте».

Сотня: «Да вы что, не видите что над вами прикалываются? Если человеку 300 раз сказать, что он свинья, на 301 он захрюкает! Вы этого хотите?»

К слову, подобных агрессивных мнений в Сети становится все меньше. То ли приходит прозрение, то ли просто народ подустал от речевок и лозунгов. Но привыкший работать с «хайповыми» темами режиссер решил в очередной раз напомнить о себе. И, скорее всего, не потому, что сериал «угрожает целостности Украины», а потому что самом режиссере мало кто помнит, а повторить успех «Сватов» в своих работах он не может. Нужно же как-то «светиться».

Есть в народе присказка: «на чужом горбу в Рай въехать». Есть впечатление, что она как нельзя кстати.

А вы знакомы с сериалом «Сваты»? Как вам?

