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Съемки 7 сезона сериала «Сваты» заморожены уже два года

Артистов не могут собрать одновременно на съемочной площадке.

Съемки 7 сезона сериала «Сваты» заморожены уже два года
«Сваты» не снимаются уже два года. Фото: стоп-кадр из сериала.

В Сети появились новые фото со съемок 7 сезона популярного сериала «Сваты». Сайт Donday со ссылкой на актрису Татьяну Кравченко опубликовал снимки, на которых можно понять, что в продолжении комедийной истории зрителей точно ждет свадьба Жени Ковалевой (внучки сватов) с ее возлюбленным-иностранцем.

Как сообщает издание, фотографии были сделаны в 2017 году во время активных съемок 7 сезона. С тех пор съемочная группа не работала, сообщил сайту Teleprogramma.pro исполнитель одной из главных ролей Фёдор Добронравов.

«Мы два года назад снимали, а сейчас всё тихо, никаких съемок нет», — прокомментировал 57-летний артист.

Кстати, по поводу даты выхода 7 сезона «Сватов» в Сети нет четкой информации. Одни источники называют середину сентября 2019 года, другие указывают месяц ноябрь, а третье и вовсе — 2020 год.

«Съёмки сейчас не идут, так как актеров в данный момент собрать всех вместе невозможно, — сообщил недавно официальный аккаунт сериала в Instagram. — В 2017-ом отснята малая часть. Выходить в сентябре 2019 году нечему, «Сваты 7» в этом году точно не будут показаны! К большому-большому сожалению! Мы надеемся, что в скором времени съемочный процесс будет запущен».

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Тэги:

сватыСериал "Сваты"съемки сериаловТатьяна КравченкоФедор Добронравов

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Съемки 7 сезона сериала «Сваты» заморожены уже два года
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