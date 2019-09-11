Звездные истории Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов: «Дети как-то подарили мне машину, это было неожиданно»
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Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов: «Дети как-то подарили мне машину, это было неожиданно»

Екатерина Нестеренко Ольга Моисеева

11 сентября – день рождения одного из любимейших артистов современности – Федора Добронравова, несравненного Ивана Будько из популярного сериала «Сваты».

Конечно, его Иван Будько – фигура весьма колоритная, известная в нашей стране всем и каждому, кто хотя бы изредка включает телевизор. Но ведь у Федора Добронравова есть и другие работы, их много, они интересные и запоминающиеся.

«Репетиции, спектакли – вот и все мои традиции!»

Кадр из сериала «Сваты», 2008-2019 гг.
Кадр из сериала «Сваты», 2008-2019 гг.

Мы позвонили артисту накануне его дня рождения и спросили – как он собирается праздновать, есть у него какие-то традиции, связанные с празднованием дня рождения? Может быть, они соберутся своей большой дружной семьей, чтобы поехать на дачу?

«Какие у меня традиции — репетиции, спектакли, вот и все традиции, — со вздохом признался Федор Викторович. — Сначала надо отработать, а потом уже, под конец, встретиться с семьей. К сожалению, работа пока что впереди. Хотелось бы, чтобы с годами это хоть как-то менялось, но пока что вот так».

Конечно, ничего удивительного в такой востребованности Добронравова нет, — известно, что режиссеры предпочитают приглашать известных и любимых зрителями актеров. Главное – чтобы хватило сил на все.

«Да, это да, это правда, — согласился с нами Федор Викторович. — Но вроде ничего пока, хватает».

«У меня все роли любимые»

Кадр из сериала «Сваты», 2008-2019 гг.
Кадр из сериала «Сваты», 2008-2019 гг.

Мы спросили — какая роль у Добронравова самая любимая? И актер решительно отказался выделять какую-то одну работу:

«У меня все роли любимые. Я не играю нелюбимых ролей. На сегодняшний день – спектакль «Забор» в театре Антона Чехова, в постановке Леонида Трушкина, где я играю с Ванюшкой (сыном, Иваном Добронравовым. — Прим. ред.) и с Ингой Оболдиной. Вот этот спектакль для меня на сегодняшний день очень ценный, и я счастлив, что играю с двумя такими прекрасными партнерами».

Самый неожиданный подарок – машина от детей

В день рождения принято дарить подарки. Какой из подарков стал для Добронравова самым запоминающимся и неожиданным?

«Дети как-то машину подарили, — ответил актер. — Сложились и купили мне машину. Это было неожиданно, да…».

Роль Ивана Будько в легком, позитивном, смотрибельном российско-украинском комедийном сериале «Сваты» — безусловно, самая известная работа Федора Добронравова. Зрителей буквально невозможно оторвать от экранов: они с удовольствием следят за жизненными перипетиями таких разных персонажей, сочувствуют, смеются…

Седьмому сезону «Сватов» — быть!

Кадр из сериала «Сваты», 2008-2019 гг.
Кадр из сериала «Сваты», 2008-2019 гг.

И самому Федору Викторовичу этот проект очень нравится. Он не раз повторял в интервью, что секрет популярности «Сватов» прост – никаких убийств, никакой стрельбы, никакой политики, только традиционные семейные ценности, любовь и дружба. Поэтому сериал – самый что ни на есть семейный, его интересно смотреть людям разных возрастов, «от дедов до внуков». А еще его очень любят смотреть наши соотечественники, перебравшиеся на жительство за рубеж.

В 2013 году на экраны вышел 6-й сезон «Сватов». А потом, после известных событий, произошедших на Украине, съемки, к сожалению, прекратились, хотя зрители очень ждали продолжения.

А спустя несколько лет, в 2017-м, пришло радостное известие: 7-й сезон «Сватов» все-таки начали снимать! Пришлось, правда, работать в Белоруссии, потому что на Украину наших актеров попросту не пустили бы.

Что ж, мы вместе со всеми поклонниками комедийного сериала и Федора Добронравова будем с нетерпением ждать новых серий.

А пока – поздравляем Федора Викторовича с днем рождения и желаем побольше сил для новых работ, а также крепкого здоровья и радости от общения с близкими!

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Тэги:

Иван ДобронравовСериал "Сваты"Федор Добронравов

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Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов: «Дети как-то подарили мне машину, это было неожиданно»
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