Добронравов заявил о приостановке съемок сериала «Сваты-7»

Актер Федор Добронравов заявил, что съемки сериала «Сваты-7» в данный момент приостановлены. Отснято половина материала. По его словам, из-за геополитических неурядиц съемки не велись на Украине. Их перенесли в Белоруссию, где последние два года работала команда актеров.

«Все было прекрасно, персонажи все остались, новые появились, но опять пришлось приостановить работу», — заметил актер, но не пояснил причины.

больше по теме Федор Добронравов рассказал о съемках в «Сватах» с сыновьями Дети актера Иван и Виктор были задействованы в одной из сцен.

Актер отметил, что ему в общем-то понятно, почему «Сваты» так полюбились зрителю. В них нет ничего, кроме добра. Никакой политики и крови, от которой уже все устали. Отсюда и народная любовь, которая обрушилась на актеров после выхода первых сезонов.

Сам он после шестого сезона предлагал завершить проект. Дело в том, что все актеры больше ничем не занимались. Только съемками в этом сериале. Прошло пять лет и актер понял, что нужно снимать продолжение. Все зрители только и спрашивали его, как дела у полюбившихся актеров, сообщают «Известия».