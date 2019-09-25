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Добронравов заявил о приостановке съемок сериала «Сваты-7»

Два последних года команда работала в Белоруссии.

Добронравов заявил о приостановке съемок сериала «Сваты-7»
Добронравов рассказал о "Сватах"/globallookpress.com

Актер Федор Добронравов заявил, что съемки сериала «Сваты-7» в данный момент приостановлены. Отснято половина материала. По его словам, из-за геополитических неурядиц съемки не велись на Украине. Их перенесли в Белоруссию, где последние два года работала команда актеров.

Федор Добронравов. Фото
Добронравов высказался о новом сезоне «Сватов»/globallookpress.com

«Все было прекрасно, персонажи все остались, новые появились, но опять пришлось приостановить работу», — заметил актер, но не пояснил причины.

Актер отметил, что ему в общем-то понятно, почему «Сваты» так полюбились зрителю. В них нет ничего, кроме добра. Никакой политики и крови, от которой уже все устали. Отсюда и народная любовь, которая обрушилась на актеров после выхода первых сезонов.

Сам он после шестого сезона предлагал завершить проект. Дело в том, что все актеры больше ничем не занимались. Только съемками в этом сериале. Прошло пять лет и актер понял, что нужно снимать продолжение. Все зрители только и спрашивали его, как дела у полюбившихся актеров, сообщают «Известия».

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Тэги:

БелоруссияСериал "Сваты"УкраинаФедор Добронравов
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Добронравов заявил о приостановке съемок сериала «Сваты-7»
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