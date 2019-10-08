Режиссер Сеитаблаев потребовал запретить показ «Сватов» из-за Добронравова

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев предложил запретить показ сериала «Сваты» из-за того, что в нем в главной роли играет российский актер Федор Добронравов. Режиссер уверен, что съемки комедийного сериала, который полюбился как жителям России, так и Украины, нужно немедленно остановить. Картину нельзя показывать на телевидении.

Как заметил украинский режиссер, Федор Добронравов никогда не скрывал, что он на стороне тех, кто «оккупировал Крым». Также, как он утверждает, известный российский актер «поддерживает убийство украинцев на Донбассе».

больше по теме Добронравов заявил о приостановке съемок сериала «Сваты-7» Два последних года команда работала в Белоруссии.

«Добронравов открыто, через СМИ, поддерживает оккупацию Крыма, моей малой родины», — добавил украинский режиссер.

Отметим, что на протяжении нескольких лет Федору Добронравову уже нельзя приезжать на территорию Украины. Сериал «Сваты» одно время запрещали к показу на территории соседней страны. Правда, потом через суд ограничения были сняты. В этом году была предпринята новая попытка запретить «Сватов» на Украине. Запрос от Госкино страны поступил президенту Владимиру Зеленскому, сообщает «ФАН».

Отметим, что данный сериал пользуется огромной любовью у телезрителей во многих странах мира. У картины хорошие рейтинги. Правда, из-за обострения отношений между двумя странами сериал какое-то время не снимался. Впрочем, не так давно все-таки было снято несколько серий. Чуть позже Федор Добронравов говорил, что съемки новых серий опять заморожены и пока не очень понятно, когда начнутся. По словам актера, все, кто снимался в ленте, стали его второй семьей. Сам он выражал надежду, что новые «Сваты» все-таки будут досняты и жители России, а также Украины смогут их лицезреть.