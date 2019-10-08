НОВОСТИ

Режиссер Сеитаблаев потребовал запретить показ «Сватов» из-за Добронравова

По его словам, актер открыто поддерживает «оккупацию Крыма».

Режиссер Сеитаблаев потребовал запретить показ «Сватов» из-за Добронравова
"Сватов" с Добронравовым снова хотят запретить на Украине/globallookpress.com

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев предложил запретить показ сериала «Сваты» из-за того, что в нем в главной роли играет российский актер Федор Добронравов. Режиссер уверен, что съемки комедийного сериала, который полюбился как жителям России, так и Украины, нужно немедленно остановить. Картину нельзя показывать на телевидении.

Федор Добронравов. Фото
На Украине снова хотят запретить «Сватов»/globallookpress.com

Как заметил украинский режиссер, Федор Добронравов никогда не скрывал, что он на стороне тех, кто «оккупировал Крым». Также, как он утверждает, известный российский актер «поддерживает убийство украинцев на Донбассе».

«Добронравов открыто, через СМИ, поддерживает оккупацию Крыма, моей малой родины», — добавил украинский режиссер.

Отметим, что на протяжении нескольких лет Федору Добронравову уже нельзя приезжать на территорию Украины. Сериал «Сваты» одно время запрещали к показу на территории соседней страны. Правда, потом через суд ограничения были сняты. В этом году была предпринята новая попытка запретить «Сватов» на Украине. Запрос от Госкино страны поступил президенту Владимиру Зеленскому, сообщает «ФАН».

Отметим, что данный сериал пользуется огромной любовью у телезрителей во многих странах мира. У картины хорошие рейтинги. Правда, из-за обострения отношений между двумя странами сериал какое-то время не снимался. Впрочем, не так давно все-таки было снято несколько серий. Чуть позже Федор Добронравов говорил, что съемки новых серий опять заморожены и пока не очень понятно, когда начнутся. По словам актера, все, кто снимался в ленте, стали его второй семьей. Сам он выражал надежду, что новые «Сваты» все-таки будут досняты и жители России, а также Украины смогут их лицезреть.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ахтем СеитаблаевСериал "Сваты"УкраинаФедор Добронравов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Режиссер Сеитаблаев потребовал запретить показ «Сватов» из-за Добронравова
Интересно?
Поделись с друзьями: