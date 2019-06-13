На Украине запретили показ сериала «Сваты»

Экспертная комиссия Госкино не выдала прокатное удостоверение, объяснив это тем, что украинская семья в сериале выглядит менее образованной по сравнению с российскими родственниками.

Популярный сериал «Сваты» запретили к показу в Украине. Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) приняло решение отказать «1+1 media» в выдаче прокатного удостоверения на запуск сериала «Сваты». Основная причина тому — комедия развивает в жителях страны «чувство неполноценности».

В экспертной комиссии объяснять резолюцию не стали, но намекнули, что имеются не только эстетические, но и политические мотивы. Есть путаница с названиями, часть учреждений в сериале указаны на русском языке, другая на мове. С первого взгляда может показаться, что происходит «интеграция Украины в российское пространство», чего на данный момент не имеется. К тому же, семья героев с украинской фамилией выглядит менее образованной на фоне родственников из России. Это только часть причин, которые не позволили выдать прокатное удостоверение.

В «1+1 medi» назвали все случившееся необоснованным и подчеркивают, что сериал «Сваты» не только был сделан в украинской студии, но и за местные деньги, а еще транслировался на главных государственных каналах. Заключение будет оспорено в суде.

Надежда на то, что второй сезон все же выпустят в прокат есть, но очень слабая.

Осенью 2017 года украинское Госкино уже заявляло о запрете всех 6 сезонов «Сватов». Тогда российский актер Федор Добронравов был внесен в список лиц, которые «представляют угрозу для нацбезопасности». Ему запретили въезд на территорию страны на три года. Сам исполнитель надеялся, что со сменой власти на Украине ему снова будут открыты государственные границы.

Нужно отметить, что комедия о городских и сельских бабушках и дедушках, которые никак не могут решить, кто из них будет воспитывать любимую внучку в отсутствие ее родителей, нашла отклик в сердцах зрителей всех поколений. В сериал «Сваты» влюблены не только зрители, но и актеры.

Исполнительница одной из главных женских ролей Татьяна Кравченко, сыгравшая роль Валентины Будько, призналась, что после завершения съемок каждого сезона испытывала сильную депрессию. Справиться с хандрой было непросто, но Кравченко смогла победить душевную болезнь и с удовольствием пересматривает сериал, пишет Актуальные новости.