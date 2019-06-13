Сериалы

На Украине запретили показ сериала «Сваты»

Экспертная комиссия Госкино не выдала прокатное удостоверение, объяснив это тем, что украинская семья в сериале выглядит менее образованной по сравнению с российскими родственниками.

На Украине запретили показ сериала «Сваты»
На Украине запретили второй сезон сериала «Сваты» из-за «чувства неполноценности» ФОТО: кадр из сериала

Популярный сериал «Сваты» запретили к показу в Украине. Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) приняло решение отказать «1+1 media» в выдаче прокатного удостоверения на запуск сериала «Сваты». Основная причина тому — комедия развивает в жителях страны «чувство неполноценности».

В экспертной комиссии объяснять резолюцию не стали, но намекнули, что имеются не только эстетические, но и политические мотивы. Есть путаница с названиями, часть учреждений в сериале указаны на русском языке, другая на мове. С первого взгляда может показаться, что происходит «интеграция Украины в российское пространство», чего на данный момент не имеется.  К тому же, семья героев с украинской фамилией выглядит менее образованной на фоне родственников из России. Это только часть причин, которые не позволили выдать прокатное удостоверение.

В «1+1 medi» назвали все случившееся необоснованным и подчеркивают, что сериал «Сваты» не только был сделан в украинской студии, но и за местные деньги, а еще транслировался на главных государственных каналах. Заключение будет оспорено в суде.

Надежда на то, что второй сезон все же выпустят в прокат есть, но очень слабая.

Осенью 2017 года украинское Госкино уже заявляло о запрете всех 6 сезонов «Сватов». Тогда российский актер Федор Добронравов был внесен в список лиц, которые «представляют угрозу для нацбезопасности». Ему запретили въезд на территорию страны на три года. Сам исполнитель надеялся, что со сменой власти на Украине ему снова будут открыты государственные границы.

Нужно отметить, что комедия о городских и сельских бабушках и дедушках, которые никак не могут решить, кто из них будет воспитывать любимую внучку в отсутствие ее родителей, нашла отклик в сердцах зрителей всех поколений.  В сериал «Сваты» влюблены не только зрители, но и актеры.

Исполнительница одной из главных женских ролей Татьяна Кравченко, сыгравшая роль Валентины Будько, призналась, что после завершения съемок каждого сезона испытывала сильную депрессию. Справиться с хандрой было непросто, но Кравченко смогла победить душевную болезнь и с удовольствием пересматривает сериал, пишет Актуальные новости.

Вам может быть интересно:

«Матильда», «Сваты» и другие сериалы, которые выйдут на экраны в 2019 году «Сваты»: в седьмом сезоне герои побывают в прошлом, а их внучка выйдет замуж Татьяна Кравченко рассказала о важной роли маленьких героев в сериале «Сваты»

Тэги:

кинокомедиясериалсериал СватыУкраина
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
На Украине запретили показ сериала «Сваты»
Интересно?
Поделись с друзьями: