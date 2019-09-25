Премьера сериала «Триада»: Мороз стала «мамой», а Петров обнимался с Милославской

Главную роль в истории о честном мужчине и трех беременных от него женщинах сыграл Борис Дергачев. Роли его возлюбленных достались Дарье Мороз, Любови Аксеновой и Анастасии Калашниковой. Продюсером фильма выступил Семен Слепаков.

Среди звездных гостей, которым показали сразу четыре первых серии проекта, были Светлана Устинова, Яна Кошкина, Тимур Батрутдинов, Анна Котова-Дерябина, Александр Петров и Стася Милославская.

Причем, последние продолжают делать вид, что они не пара и демонстративно фотографируются по отдельности. Как оказалось, Петров и Милославская пришли на премьеру поддержать свою подругу – актрису Анастасию Калашникову, которая сыграла одну из трех женщин героя Бориса Дергачева. В какой-то момент, когда всех собравшихся позвали к сцене, чтобы актеры представили свою новую работу, из VIP-комнаты вышли и Петров с Милославской. Решив, что никто не замечает их в толпе у сцены, в какой-то момент Александр очень нежно обнял сзади свою даму сердца и шептал ей что-то на ушко.

Главным же героем вечера стал Борис Дергачев, которого прямо на сцене зацеловали все три его экранных возлюбленных.

«Мне хочется сказать только одно – берите вино, выключайте свои телефоны и идемте смотреть наш замечательный продукт!» — пригласил Борис на просмотр фильма, который был устроен в разных залах для мужчин и женщин.

Одна из самых ярких ролей – жены незадачливого Толика, досталась Дарье Мороз. Как говорит сама актриса, ее героиня Рита стала связующим звеном между всеми участниками четырехугольника.

«Моя героиня — женщина деловая, целеустремленная, и в то же время нежно любящая своего супруга, — говорит Дарья. — Несмотря на все неурядицы, у них весьма гармоничная пара, которую связывают сильные чувства и общие интересы. И даже, невзирая на кризис в отношениях, из-за того, что у них много лет не получается родить ребенка, они очень привязаны друг к другу. Моя Рита является соединяющим звеном всей нашей истории. И для своего Толика, и для двух других его любовниц, она становится, как мать. У меня даже прозвище такое было на площадке. Люба Аксенова у нас была Черная Мамба, Настя Калашникова – Шлендра, а я Мама. Приглашаю всех посмотреть наш сериал, получилась, на мой взгляд, весьма небанальная комедия с тонкой иронией и отличным юмором».

О чем кино:

По сюжету главный герой сериала Толя никак не может выбрать между любовницей и женой, с которой они много лет не могут стать родителями. Лучший друг советует ему переспать с танцовщицей гоу-гоу и понять, перед какой из женщин ему будет стыдно. Толя следует совету и через несколько недель все три женщины сообщают ему, что он скоро станет папой сразу трех малышей! И тогда Толя принимает очень ответственное, хотя и сомнительное решение — стать любящим отцом для каждого из троих детей. Толя собирает будущих матерей на совет и предлагает им всем жить вместе с ним под одной крышей.