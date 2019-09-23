«Содержанки»: Дарья Мороз показала пикантное фото в халате со съемок

Второй сезон сериала о жизни светской Москвы выйдет на экраны в 2020-м году.

Теледрама «Содержанки» стала кинодебютом театрального режиссера Константина Богомолова. С тех пор поклонники ждут продолжения.

И вот спустя полгода не только начали снимать вторую часть, но и сами актеры активно делятся кадрами со съемок. Так актриса Дарья Мороз не только показала, как перед камерой работают Марина Зудина и Сергей Бурунов, но и поделилась собственной весьма пикантной фотографией.

На снимке Дарья в шелковом халате сидит перед бассейном у камина и о чем-то размышляет. Неудивительно, что именно Мороз делится таким большим количеством снимков, ведь ее героиня в продолжении играет ключевую роль.

Напомним, Мороз снимается в роли следователя Дарьи Широковой. В один момент девушке надоедает скромная жизнь от зарплаты до зарплаты и она отправляется на гламурную вечеринку, где знакомится с богатым бизнесменом. Спустя время он становится ее любовником.

А позже девушка узнает, что именно ее новый бойфренд проходит обвиняемом по делу, которое она ведет.