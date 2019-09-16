Звезда «Фитнеса» Борис Дергачев: «Теперь я – завидный жених, любую обаяю!»

23 сентября на канале «Супер» состоится премьера второго сезона сериала «Фитнес», где актер сыграл незадачливого жениха главной героини, юриста и подкаблучника Бориса.

О сходстве со своим героем и главных достижениях лета, Борис Дергачев рассказал корреспонденту портала Teleprogramma.pro Лике Брагиной.

— Какие трансформации произойдут с вашим Борисом в новом сезоне?

— У моего героя начинаются серьезные отношения (с главной героиней Асей, которую играет Софья Зайка — Прим. ред.), за которые он долго бился. Они перешли в ту стадию, когда кому-то из двоих нужно переехать к своей второй половинке. И Боря приглашает любимую переехать в его квартиру, чтобы жить вместе. Но как только это происходит, сразу начинаются бытовые проблемы, как это обычно в жизни и случается. Оба оказались не готовы к семейной жизни и учатся всему на собственных ошибках.

— В каких проявлениях вашего героя близкие могут узнать вас самого?

— Вспыльчивость! Я вспыльчивый человек, но и быстро отходящий. Если возникает какая-то проблема, которую я не могу решить, начинаю злиться. Особенно, если это происходит в процессе спора. А спор, как известно, не рождает истину, он рождает драку. Нужно учиться сохранять выдержку.

— На съемочной площадке ваша вспыльчивость часто проявляется?

— Нечасто, например, если я не нахожу общий язык с текстом. Во втором сезоне у нас с креативным продюсером регулярно происходили столкновения на почве творческого конфликта по видению моего персонажа. Но это хорошо, что происходит подобная работа на съемочной площадке. Эти маленькие конфликты и рождают те хорошие диалоги, которые есть в сериале.

— Вас самого когда-либо волновала проблема лишнего веса, возникало желание начать худеть, заняться фитнесом?

— Нет, потому что понимаю, что сейчас я заложник своей фактуры. Несу свое амплуа обаятельного неудачника, которое, как мне кажется, было утеряно в нашем российском кино. Таких персонажей много в фильмах Эльдара Рязанова, например, главный герой в «Иронии судьбы». Режиссер Роман Каримов для фильма «Гуляй, Вася!» попросил меня потолстеть на 10 килограммов, что я и сделал, потом схуднул. А спустя несколько месяцев Рома мне сообщил, что нужно доснять несколько сцен, пришлось снова набирать вес. И с тех пор я всегда остаюсь плотненьким, чтобы быть в своем амплуа. Есть грань в четыре килограмма, когда ее перебираю, становится сложно завязывать шнурки. Но стоит их скинуть, снова чувствую себя живчиком, при этом внешне практически не меняюсь. Сам по себе я склонен к полноте, но никогда на это не жаловался, я себя таким принимаю, а это самое главное. А тем, кто не может себя принять, нужно идти в фитнес и менять свою жизнь.

— То есть вы в спортзал не ходите?

— Нет, мне не нравится рутина, которая происходит в фитнесе. У меня в приоритете игровые виды спорта – футбол, катание на доске типа скейтборда. Этим летом вывез маму в Турцию, мы никогда еще вместе не отдыхали с тех пор, как я стал взрослым. Мама впервые оказалась за границей, и для нее все было в новинку. А мама у меня пловчиха, и она там с удовольствием много плавала в море. А мне просто плавать скучно, гораздо интереснее с компанией нырять, прыгать, ехать на серфе за катером, чтобы был азарт.

— Чем еще это лето вам запомнилось, помимо того, что маму свозили в Турцию?

— Лета, я честно говоря, практически не запомнил, кроме пяти дней в Турции. Работал все время, и параллельно искал квартиру в ипотеку. В итоге с задачей справился и нашел квартиру, о которой мечтал. Мне нравится тихий центр Москвы, с его переулками, скверами. Там я и нашел свою квартиру. Но пока по-прежнему живу в съемной квартире, так как в новой только начинаю делать ремонт. Хотел квартиру с высокими потолками, они у меня 2.7 метра. И точно не новострой, чтобы не слушать следующие несколько лет ремонт у соседей. Хочу сделать светлый ремонт в стиле хай-тек, без захламления пространства. Не люблю обрастать лишними вещами, когда последний раз переезжал, все ненужные вещи оставил у подъезда.

— Квартиру купили с прицелом на будущую семью и детей?

— Нет, пока только на себя одного, взял двушку. Пока я молод, для меня важно, чтобы рядом с домом был хороший ресторан, доставка еды, уборщица, когда у меня нет времени на домашнее хозяйство. Странно думать о детях, пока ты еще даже не женат. Скорее, я как большинство мужчин думал не о том, где у меня будет детская в квартире, а том, где поставить бар, и где будут ночевать друзья.

— Поздравляю вас с таким масштабным приобретением!

— Спасибо! Это действительно большой шаг, сразу понимаешь «Ой, ни фига, я уже взрослый!». Раньше не умел платить по квитанциям, их всегда оплачивал хозяин квартиры, теперь все осваиваю сам. Наконец, можно, как и моему герою, девушку домой привести для семейной жизни. Теперь я завидный жених – актер, с московской квартирой и пропиской, любую обаяю!

Премьера второго сезона сериала «Фитнес» на канале «Супер» с 23 сентября в 21.00.