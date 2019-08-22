ЗВЕЗДЫ

Петров назвал новую возлюбленную «лучшей актрисой»

30-летний Александр Петров перестал скрывать чувства к Стасе Михайловской.

Петров назвал новую возлюбленную «лучшей актрисой»
https://www.instagram.com/actorsashapetrov/

Звезда фильма «Притяжение» еще недавно появлялся на публике вместе с Ириной Старшенбаум. Однако в начале лета заговорили о разладе в звездной паре. Как оказалось, причина — актриса Стася Михайловская, с которой Александр познакомился на съемках фильма «Стрельцов»: Петров сыграл советского футболиста Эдуарда Стрельцова, а Стася его супругу.

Однако актеры настолько вжились в роли, что искра между ними пробежала и в жизни. Только отношения до некоторого времени те не афишировали. Однако на премьере нового фильма с участием Михайловской, «Бык», появились вместе. Более того, Петров остался в восторге от работы возлюбленной.

«Я рад этому фильму. Рад за больших русских артистов. Юра Борисов — лучший! Стася Милославская — лучшая, — заметил Александр.- Серёжа Двойников, Миша Хуранов, Лёша Филимонов, все все очень крутые. Крутая сценарная и режиссёрская работа, операторская, художественная. Я поздравляю с крутым фильмом».

Михайловская на поздравление Александра пока никак не отреагировала. Однако на премьере девушка заметила, что очень волнуется и в то же время счастлива «презентовать работу, ставшую частью ее жизни».

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Александр Петровзвездные романыСтася Милославская

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Петров назвал новую возлюбленную «лучшей актрисой»
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