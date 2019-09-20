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«Беременные» Дарья Мороз и Любовь Аксенова подрались на съемках

Поединок актрис можно будет увидеть в новом комедийном сериале «Триада» на канале ТНТ.

«Беременные» Дарья Мороз и Любовь Аксенова подрались на съемках
В новом сериале «Триада» трое беременных женщин сойдутся в бою за одного мужчину. Фото: пресс-служба телеканала ТНТ.

Актрисы Дарья Мороз и Любовь Аксенова устроили потасовку на съемочной площадке. Женщины не поделили одного мужчину и сцепились в драке, правда, только по сюжету нового сериала. Речь идет о картине «Триада», премьера которой состоится 30 сентября на телеканале ТНТ.

Как рассказали создатели шоу, за одного мужчину на экране будут биться, не две, а три дамы. К вышеперечисленным присоединится Анастасия Калашникова. По сценарию, все три героини оказываются беременными от одного кавалера в исполнении Бориса Дергачева. Для одной из них он муж, для второй — любовник, а с третьей переспал только лишь затем, чтобы понять, кого из двух первых он любит больше. И хотя это комедия, женскую драку создатели обещают нешуточную.

Добавим, что продюсером сериала выступил искрометный Семен Слепаков.

Будете смотреть новый сериал от ТНТ?

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«Беременные» Дарья Мороз и Любовь Аксенова подрались на съемках
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