Дарья Мороз и Любовь Аксенова сыграли беременных в новом ситкоме

В ближайшие дни телеканал ТНТ порадует зрителей новым сериалом. В комедии «Триада» зрители узнают смешную, а местами чуть-чуть трагичную историю мужчины, от которого одновременно ждут малышей три очень разных женщины.
В беременных на съемочной площадке ситкома перевоплотились Дарья Мороз, Любовь Аксенова и Анастасия Калашникова. Актрисы играют жену, любовницу и случайную подружку главного героя, который много лет не мог завести детей.
Когда об интересном положении объявляют сразу все три девушки, будущему отцу приходится сделать очень непростой выбор. Как, впрочем, и самим беременным дамам.
Сценарий к сериалу создала Дарья Грацевич, известная поклонникам отечественного кино по сценариям многосерийных фильмов «Интерны» и «Измены». По словам сценариста, комедия ярко покажет со стороны как хорошие, так и негативные жизненные ситуации.
«Хотя ад для одних легко оборачивается раем для других. Во всяком случае, главный герой делает все возможное для того, чтобы превратить безвыходную, чудовищную, фантасмагорическую ситуацию если не в рай, то хотя бы в нечто удобоваримое», – рассказала Грацевич.