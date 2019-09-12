Дарья Мороз и Любовь Аксенова сыграли беременных в новом ситкоме

Телеканал ТНТ покажет сериал о мужчине, от которого одновременно ждут малышей жена, любовница и случайная партнерша.

В ближайшие дни телеканал ТНТ порадует зрителей новым сериалом. В комедии «Триада» зрители узнают смешную, а местами чуть-чуть трагичную историю мужчины, от которого одновременно ждут малышей три очень разных женщины.

В беременных на съемочной площадке ситкома перевоплотились Дарья Мороз, Любовь Аксенова и Анастасия Калашникова. Актрисы играют жену, любовницу и случайную подружку главного героя, который много лет не мог завести детей.

Когда об интересном положении объявляют сразу все три девушки, будущему отцу приходится сделать очень непростой выбор. Как, впрочем, и самим беременным дамам.

Сценарий к сериалу создала Дарья Грацевич, известная поклонникам отечественного кино по сценариям многосерийных фильмов «Интерны» и «Измены». По словам сценариста, комедия ярко покажет со стороны как хорошие, так и негативные жизненные ситуации.