«Они безобидные, если не скидывают на тебя сверху камни»: это может ждать участников шоу «Последний герой» на Алтае

Алтай и без лишнего пиара манил к себе путешественников со всех уголков страны. А после того, как там решили снимать русский сезон реалити «Последний герой», то интерес к этой локации возрос в разы. Вот только с Алтаем не все так просто, как с обычным курортом. И дело не только в слабо развитой туристической инфраструктуре и суровом климате. Почему? Узнаете в материале Teleprogramma.pro.

Одно сплошное место силы

Алтай — это сосредоточение так называемых мест силы и являться туда ради праздного любопытства бывает себе дороже. Преподаватель эзотерических практик Илья Шенгелия не видит в этом ничего удивительного.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль» !