«Они безобидные, если не скидывают на тебя сверху камни»: это может ждать участников шоу «Последний герой» на Алтае

Алтай и без лишнего пиара манил к себе путешественников со всех уголков страны. А после того, как там решили снимать русский сезон реалити «Последний герой», то интерес к этой локации возрос в разы. Вот только с Алтаем не все так просто, как с обычным курортом. И дело не только в слабо развитой туристической инфраструктуре и суровом климате. Почему? Узнаете в материале Teleprogramma.pro.
Одно сплошное место силы
Алтай — это сосредоточение так называемых мест силы и являться туда ради праздного любопытства бывает себе дороже. Преподаватель эзотерических практик
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«Любое место силы, на то и место силы — оно дает энергию. А энергия идет туда, куда направлено внимание, на что настроено подсознание. Если человек находится в месте силы и у него в голове много хаоса и негатива, то это все автоматически усилится и, возможно, реализуется в виде каких-то неприятностей. А до посещения места силы это не приносило проблем, так как силы для реализации не хватало», — объяснил эксперт.
Алтай. Фото: личный архив Оксаны О
По его словам, прежде чем посещать места силы, надо готовиться: очистить голову и тело различными необходимыми практиками. Эту мысль подтверждает медиум и экстрасенс
«С местом силы нужно общаться, договариваться, приходить смиренно, как будто в гости кому-то. Это сакральное место, и с такими энергиями надо подружиться каким-то образом. Оно далеко не каждому открывается. То есть нет такого, что ты пришел и сразу тебя там — вау», — отметила она.
Водопад Аржан
Именно эти прописные истины прочувствовали на себе путешественники, которые после Алтая делились мистическими и необъяснимыми злоключениями. В отличие от команды «Последнего героя» они побеспокоили сибирские места силы не ради развлечения на потребу публике, но все равно, что называется «огребли» по полной программе.
Водопад Учар, 160 м. Фото: личный архив Оксаны О
Когда интернет-пользователь Дмитрий Раевский описывал подробности своего похода к водопаду Аржан, он сразу рассказал, какая над походом нависла угроза.
«Я решил посетить это место. Неприятности начались с самого начала. Проводник накануне порезал руку и попал в больницу, мне о том не сообщив. Я пошел в деревню Теректа к мужику, у которого мед накануне покупал. Провожать нас туда он наотрез отказался, но нарисовал примерный план на клочке бумажки», — вспоминает опытный турист.
Аржан — это таинственное место, где на высоте 2200 м над уровнем моря из стены бьет поток воды, сразу превращающийся в речку, а не ручей. И даже в самые суровые алтайские морозы этот водопад не замерзает. И никогда не пересыхает. Но это не единственная такая «хитрая» достопримечательность.
Туристы рассказывают, что Алтай производит на них неизгладимое впечатление. Фото: личный архив Оксаны О
Перевал Кату-Ярык
Другая компания туристов попалась на уловку перевала Кату-Ярык. Эта местность, долины которой усыпаны огромными валунами, создающими «марсианский» пейзаж. А из-за изумительных каменных грибов только усиливается впечатление, что находишься на другой планете.
Алтай как будто бы другая планета. Фото: личный архив Оксаны О
Это место силы тоже умеет нехорошо шутить. Оно отбило одного участника от группы, а девушке, отправившуюся на его поиски, устроило весьма необычную встречу.
«Я постоянно орала и звала его — ответа не было. Я действительно думала, что что-то случилось, что он сломал ногу и потерял сознание. И вот, пока я носилась по местности, увидела на горе огонек. Кричу ему, а он не отзывается, но при этом светит. Это было странно, но мало ли что могло с ним случиться. Я с большим трудом добралась до этого огонька, а оказалось, что это козел стоит и отражает своими квадратными зрачками свет моего фонаря! Это была моя первая встреча с козлами в горах. Они безобидные, если не скидывают на тебя сверху камни, но глаза у них жуткие, как у инопланетян», — вспоминает заядлая походница Оксана О.
В обычной жизни негде наблюдать таких природных объектов — должно совпасть много факторов, чтобы получились такие пейзажи. Фото: личный архив Оксаны О
Турики в Алтае
Даже пары таких историй хватает, чтобы поверить в мистику Алтая, а сколько их на самом деле. Поэтому неудивительно, что там повсеместно встречаются турики — рукотворные пирамидки из камней. Возводят их, конечно же, не потусторонние силы, а местные и туристы — не только для обозначения тропы, но и для задабривания духов.
«Турики здесь повсюду. Атмосфера действительно располагает поверить в присутствие духов. Природа тут как-то особо оживает и будто бы общается с тобой, ты наполняешься атмосферой и соединяешься с местной мифологией», — подытоживает Оксана О.
На Алтае большое количество деревянных статуй богов и туриков, которые строят туристы, чтобы загадать желание. Фото: личный архив Оксаны О
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