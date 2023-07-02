Как сложилась судьба победителей популярнейшего реалити-шоу «Последний герой»

Когда 17 ноября 2001 года Первый канал запустил проект «Последний герой», для публики это стало шоковым откровением: 16 участников высадили на острове архипелага Бокас-дель-Торо, после чего разделили на племена «Тортугас» («Черепахи») и «Лагартос» («Ящерицы»), чтобы они соперничали за огромный денежный приз - 3 млн рублей. Проект вызвал небывалый ажиотаж.

Вел его Сергей Бодров-младший, и больше в шоу звезд не было. Ели жуков и тараканов обычные россияне (разве что модель Инна Гомес выделялась, но тогда ее никто особо не знал). А выиграл таможенник Сергей Одинцов из Курска - упитанный и довольно ушлый мужчина, сумевший провести ряд интриг и устранить конкурентов на голосовании.

Этот опыт пригодился ему в жизни: Сергей пошел в политику, став депутатом закса, купил квартиру в родном городе и даже вернулся в шоу в пятом сезоне, но повторить успех не сумел. В 2007 году он случайно сбил инспектора ДПС и получил год условно.

О карьере пришлось забыть. Чтобы перезагрузить жизнь, он переехал в Нижний Новгород и стал тренером по боксу. Но и там проблемы не оставили его - в 2021 году сосед-медик написал заявление на Одинцова за избиение (тогда Сергея и попросили на выход из девятого, чемпионского, сезона «ПГ»).

В первом браке у него родилось двое детей - Соня и Александр, во втором - Арсений. Уверяет, что занимается мелким бизнесом. А еще делает предметы из дерева на продажу, которые реализует сам.

Вероника Норкина