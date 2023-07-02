Как сложилась судьба победителей популярнейшего реалити-шоу «Последний герой»

Это будет юбилейный, десятый, сезон шоу, в котором в свое время участвовали суперзвезды - от Сергея Бодрова-младшего и Жанны Фриске до Николая Дроздова и Лены Перовой. И пока проект готовится к выпуску, «Телепрограмма» вспоминает, как сложилась судьба самых ярких его победителей.
Сергей Одинцов
Фото: соцсети
Когда 17 ноября 2001 года Первый канал запустил проект «Последний герой», для публики это стало шоковым откровением: 16 участников высадили на острове архипелага Бокас-дель-Торо, после чего разделили на племена «Тортугас» («Черепахи») и «Лагартос» («Ящерицы»), чтобы они соперничали за огромный денежный приз - 3 млн рублей. Проект вызвал небывалый ажиотаж.
Вел его Сергей Бодров-младший, и больше в шоу звезд не было. Ели жуков и тараканов обычные россияне (разве что модель Инна Гомес выделялась, но тогда ее никто особо не знал). А выиграл таможенник Сергей Одинцов из Курска - упитанный и довольно ушлый мужчина, сумевший провести ряд интриг и устранить конкурентов на голосовании.
Этот опыт пригодился ему в жизни: Сергей пошел в политику, став депутатом закса, купил квартиру в родном городе и даже вернулся в шоу в пятом сезоне, но повторить успех не сумел. В 2007 году он случайно сбил инспектора ДПС и получил год условно.
О карьере пришлось забыть. Чтобы перезагрузить жизнь, он переехал в Нижний Новгород и стал тренером по боксу. Но и там проблемы не оставили его - в 2021 году сосед-медик написал заявление на Одинцова за избиение (тогда Сергея и попросили на выход из девятого, чемпионского, сезона «ПГ»).
В первом браке у него родилось двое детей - Соня и Александр, во втором - Арсений. Уверяет, что занимается мелким бизнесом. А еще делает предметы из дерева на продажу, которые реализует сам.
Вероника Норкина
Фото: соцсети
Второй сезон проекта тоже обошелся без звезд (космонавта Надежду Кужельную никто не знал), выиграла проект Вероника Норкина, которая была простым, хоть и довольно востребованным парикмахером в Старом Осколе. Выиграв крупную сумму, женщина перебралась в подмосковную столицу - Мытищи, где открыла собственный салон красоты.
А потом и познакомилась с Игорем Безугловым, участником первого сезона «Последнего героя», который стал ее мужем. После Норкина устроилась в строительную фирму, родила дочь, начала хорошо зарабатывать и увлеклась путешествиями.
Семья решила переехать в Вильнюс и открыть там кафе. Через три года жизни в Европе Безугловы вернулись на родину - и снова занимаются строительным бизнесом.
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Владимир Пресняков-мл.
Фото: соцсети
Третий состав «Последнего героя» стал суперзвездным: Татьяна Овсиенко, Крис Кельми, Марина Александрова, Елена Проклова, Иван Демидов, Лена Перова, Татьяна Догилева. Даже Владимир Жириновский гостем разок побывал на островке близ Гаити.
А победил Владимир Пресняков-младший, отметившийся наименьшим количеством «крысиных» поступков и склок. Более того, триумфатор, набравший всего на 1 голос больше Перовой, отдал ей 1 млн руб. в качестве благородного презента. Что было дальше с артистом? Да вы и так знаете.
Владимир продолжает успешно выступать и выпускать песни, разгромил хит-парады с другом Леонидом Агутиным песней «Аэропорты», в 2010 году узаконил отношения с Натальей Подольской, с которой к тому моменту жил уже фактически пять лет. А в 2015 и 2020 годах супруга подарила Преснякову-мл. долгожданных сыновей (помимо Никиты от Кристины Орбакайте): Артемия и Ивана. Теперь Владимир Владимирович набрал солидности и заседает в наставниках шоу «Голос».
Яна Волкова
Фото: соцсети
Четвертый сезон шоу выиграла самая необычная участница - телохранитель (!) из Санкт-Петербурга. Девушка даже пыталась попасть на службу в ОМОН, но в итоге окончила только курсы персональных охранников. В тот раз в проекте простых людей из народа перемешали со звездами (Жанна Фриске, Децл, Николай Дроздов, Юлия Началова и др.), а ведущий «В мире животных» чуть не угробил половину состава, накормив ядовитым супом из лягушек.
Победительница Яна Волкова вложила 3 млн в создание благотворительного фонда помощи бездомным животным «Вива-фонд». Она очень любила собачек и держала у себя дома сразу несколько.
Да, именно любила - в прошедшем времени. Потому что в 2018 году Волковой не стало, она сгорела после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, ей было 55 лет (Яна ушла из жизни в Донбассе, куда отправилась с благотворительной миссией). К слову, Жанны Фриске и Юлии Началовой тоже уже нет с нами.
Александр Матвеев
Фото: соцсети
В пятом сезоне проекта встретились и новички, и те, кто уже был на острове. Победителем выбрали бывшего сотрудника МВД Александра Матвеева - он пообещал, что выигрыш пойдет на строительство храма в селе Матвейково, где живет его мама. Слово сдержал.
Потом Александр попробовал себя в сериале «Час Волкова» и устроился в молочную компанию начальником экономической безопасности. В 2021 году Матвеев вернулся в чемпионский сезон «Последнего героя», где его обвинили в домогательствах.
Мол, позволял себе трогать за попу 20-летнюю участницу шоу Анастасию Петрову (не исключено, что это была пиар-фишка новых создателей проекта). Матвеев просто извинился и ушел, назвав инцидент «дуростью». Сейчас он увлекается кулинарией и ведет видеоблог об этом.