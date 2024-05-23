Симонов день: почему нельзя лениться 23 мая и что нужно сделать с кошельком, чтобы обрести финансовое благополучие

Ежегодно 23 мая православные христиане чтят память апостола Симона Зилота. С этого дня крестьяне начинали засеивать поля, поэтому его также называли Симон Посев. Еще в этот день особо почитали землю как единственную кормилицу и отмечали именины матери сырой земли. Почему не стоит работать на даче 23 мая и как не остаться без денег — в материале Teleprogramma.pro.

Кто такой Симон Зилот

Симон в православии считался сводным братом Спасителя, затем он стал одним из 12 апостолов Христа. Во время свадьбы брата Христос совершил одно из своих знаменитых чудес, и Симон уверовал в него. На торжестве закончилось вино, что считалось нехорошим признаком, тогда Иисус превратил воду в чанах в вино. Через какое-то время Симон оставил супругу и последовал за своим учителем.

По преданию апостол погиб на Черноморском побережье, предположительно в Абхазии. И с тех пор Симон Зилот считается покровителем супружеских пар.

Традиции Симонова дня

Наши предки верили, что в этот день земля раскрывает все свои тайны, поэтому следовало собирать целебные травы и коренья. Их полезные свойства усиливались именно в этот день. Но прежде чем срывать растения, нужно попросить благословения у земли, обязательно помыться и надеть чистую одежду. Вообще в этот день следует всячески проявлять уважение к природе.

В семьях, где маленькие дети, принято было подвешивать пучки трав над кроватками. Если растения завяли слишком быстро — скоро малыши могут заболеть и родителям стоит быть настороже.

Такие же пучки подвешивали над порогом. Если в дом заходил нехороший человек — травы падали ему под ноги. Таким образом хозяева узнавали, кто пришел со злым намерением, и не пускали в жилище.

Полезным считалось гулять в этот день по полю босиком, чтобы обрести здоровье, энергию и силу.

Коров принято было отводить на поля с желтыми травами, чтобы масло, сбиваемое из их молока, было желтым.

Некоторые верили, что в этот день можно найти клад, и отправлялись на поиски сокровищ, Симон должен был помочь кладоискателям. Считалось, что если человек добрый и благочестивый, ему обязательно повезет.

23 мая люди отправлялись в церковь, чтобы выразить свою благодарность апостолу Симону за его поддержку. Этот святой помогает семьям преодолевать трудности, связанные с воспитанием детей, финансовым благополучием и здоровьем.