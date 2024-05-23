Симонов день: почему нельзя лениться 23 мая и что нужно сделать с кошельком, чтобы обрести финансовое благополучие

Ежегодно 23 мая православные христиане чтят память апостола Симона Зилота. С этого дня крестьяне начинали засеивать поля, поэтому его также называли Симон Посев. Еще в этот день особо почитали землю как единственную кормилицу и отмечали именины матери сырой земли. Почему не стоит работать на даче 23 мая и как не остаться без денег — в материале Teleprogramma.pro.
Кто такой Симон Зилот
Симон в православии считался сводным братом Спасителя, затем он стал одним из 12 апостолов Христа. Во время свадьбы брата Христос совершил одно из своих знаменитых чудес, и Симон уверовал в него. На торжестве закончилось вино, что считалось нехорошим признаком, тогда Иисус превратил воду в чанах в вино. Через какое-то время Симон оставил супругу и последовал за своим учителем.
По преданию апостол погиб на Черноморском побережье, предположительно в Абхазии. И с тех пор Симон Зилот считается покровителем супружеских пар.
Традиции Симонова дня
Наши предки верили, что в этот день земля раскрывает все свои тайны, поэтому следовало собирать целебные травы и коренья. Их полезные свойства усиливались именно в этот день. Но прежде чем срывать растения, нужно попросить благословения у земли, обязательно помыться и надеть чистую одежду. Вообще в этот день следует всячески проявлять уважение к природе.
В семьях, где маленькие дети, принято было подвешивать пучки трав над кроватками. Если растения завяли слишком быстро — скоро малыши могут заболеть и родителям стоит быть настороже.
Такие же пучки подвешивали над порогом. Если в дом заходил нехороший человек — травы падали ему под ноги. Таким образом хозяева узнавали, кто пришел со злым намерением, и не пускали в жилище.
Полезным считалось гулять в этот день по полю босиком, чтобы обрести здоровье, энергию и силу.
Коров принято было отводить на поля с желтыми травами, чтобы масло, сбиваемое из их молока, было желтым.
Некоторые верили, что в этот день можно найти клад, и отправлялись на поиски сокровищ, Симон должен был помочь кладоискателям. Считалось, что если человек добрый и благочестивый, ему обязательно повезет.
23 мая люди отправлялись в церковь, чтобы выразить свою благодарность апостолу Симону за его поддержку. Этот святой помогает семьям преодолевать трудности, связанные с воспитанием детей, финансовым благополучием и здоровьем.
В Симонов день отправлялись на поиски сокровищ. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 23 мая 2024 года
Нельзя каким-то образом проявлять неуважение к земле: копать, рыхлить землю, оставлять мусор, а тем более втыкать в нее острые предметы. За такое деяние могло грозить наказание.
Не стоит прятать деньги — можно потерять все накопления.
Нельзя обижать домашних питомцев — они могут заболеть и даже умереть.
Воздержитесь от заключения брака в этот день — супружеский союз не будет счастливым и долгим.
Нельзя ругаться и сквернословить — это грозит болезнями и несчастьем.
Не желательно совершать крупные покупки и тратить деньги впустую — накопятся долги, а с ними придет бедность. Сегодня лучше экономить, чтобы привлечь удачу в финансовой сфере жизни.
Ни в коем случае нельзя, чтобы кошелек пустовал. Нужно положить в него хотя бы одну купюру, тогда в нем будут водиться деньги.
Нельзя оставлять в доме беспорядок и разбрасывать вещи — иначе в деньгах не будет порядка.
Нельзя лениться — весь год будут преследовать напасти.
Не нужно заниматься пересадкой растения — они могут не прижиться.
По облакам предсказывали погоду на ближайшие дни. Фото: freepik.com
Народные приметы
На вечернем небе появились кучевые облака — всю неделю погода будет благоприятной.
Если после полудня закрылись одуванчики — будет дождь.
Утром замечено большое количество пчел — день будет ясным и солнечным.
Если всю ночь слышно пение птиц — возможны сильные осадки в ближайшее время.
Выпал дождь — все лето будет дождливым.
Птицы поют до рассвета — к дождю.
Кукушка кукует до заката — наступил теплая пора.
Именинники
Василий, Кирилл, Таисия.
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