Дайте имя машине и не покупайте «несчастливые» запчасти: какие приметы помогают профессиональным водителям

Май в самом разгаре, праздники вот-вот закончатся, но совсем скоро лето, школьные каникулы у детей и возможность поехать всей семьей в отпуск.

Лето — это время свободы, открытых дорог и ветра в волосах. А что может быть лучше, чем отправиться в путешествие на автомобиле, наслаждаясь живописными пейзажами, спонтанными остановками и возможностью исследовать каждый уголок по своему маршруту?

Автомобильные путешествия — это не просто способ добраться из пункта А в пункт Б, это настоящий праздник души, возможность сбежать от городской суеты и окунуться в мир приключений.

А еще это отличный способ создать незабываемые воспоминания, укрепить отношения с близкими и открыть для себя новые горизонты.

Многие путешественники верят, что если соблюдать определенные приметы, поездка пройдет без происшествий. Мы решили выяснить, какие приметы самые популярные.

Одежда наизнанку

«Надеть одежду наизнанку — к неприятностям», — гласит народная мудрость. Считается, что характер этих неприятностей зависит от того, какой именно предмет гардероба был надет неправильно. Носки наизнанку сулят конфликты и нежелательные обязанности, пиджак или верхняя одежда — финансовые трудности, а головной убор — целую череду мелких неурядиц.

Однако не все так плохо! Существует исключение из этого правила: «Надеть нижнее белье наизнанку — к удаче в делах и успешной поездке».