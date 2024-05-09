Дайте имя машине и не покупайте «несчастливые» запчасти: какие приметы помогают профессиональным водителям

Водители пользуются особыми приметами в дороге. Фото: Global Look Press

Настоящий дальнобойщик поделился опытом с Тeleprogramma.pro.

Май в самом разгаре, праздники вот-вот закончатся, но совсем скоро лето, школьные каникулы у детей и возможность поехать всей семьей в отпуск.

Лето — это время свободы, открытых дорог и ветра в волосах. А что может быть лучше, чем отправиться в путешествие на автомобиле, наслаждаясь живописными пейзажами, спонтанными остановками и возможностью исследовать каждый уголок по своему маршруту?

Автомобильные путешествия — это не просто способ добраться из пункта А в пункт Б, это настоящий праздник души, возможность сбежать от городской суеты и окунуться в мир приключений.

А еще это отличный способ создать незабываемые воспоминания, укрепить отношения с близкими и открыть для себя новые горизонты.

Многие путешественники верят, что если соблюдать определенные приметы, поездка пройдет без происшествий. Мы решили выяснить, какие приметы самые популярные.

Одежда наизнанку

«Надеть одежду наизнанку — к неприятностям», — гласит народная мудрость. Считается, что характер этих неприятностей зависит от того, какой именно предмет гардероба был надет неправильно. Носки наизнанку сулят конфликты и нежелательные обязанности, пиджак или верхняя одежда — финансовые трудности, а головной убор — целую череду мелких неурядиц.

Однако не все так плохо! Существует исключение из этого правила: «Надеть нижнее белье наизнанку — к удаче в делах и успешной поездке».

Летнее путешествие. Изображение от Freepic

Дождь в дорогу

Если перед отъездом неожиданно пошел дождь, не спешите расстраиваться. Наши предки верили, что дождь смывает весь негатив и привлекает успех в путешествии. Особенно хорошей приметой считалось увидеть после дождя земляных червей, которые, по поверьям, сулили удачу в пути. Вода также считалась защитой от злых сил и дурного глаза, поэтому дождь перед дорогой воспринимался как своего рода очищение.

Однако стоит отметить, что эта примета касается только обычного дождя. Гроза с раскатами молний, напротив, считалась плохим предзнаменованием, и с этим трудно поспорить: в такую погоду лучше оставаться дома.

Вернуться за забытой вещью

«Забыли что-то дома — не возвращайтесь, иначе удача отвернется от вас», — гласит еще одна народная примета. Считалось, что это проделки домового, который не хочет отпускать человека из дома и начинает шалить, заставляя его ходить кругами или возвращаться на исходную точку.

С другой стороны, эта примета может быть истолкована как знак судьбы, предлагающий задуматься: а так ли необходимо отправляться в путь именно сейчас? Возможно, стоит отложить поездку или еще раз взвесить все за и против.

Если же вернуться все-таки пришлось, существует способ нейтрализовать негативное влияние приметы: нужно посмотреть в зеркало и показать язык своему отражению или искренне улыбнуться. Считается, что это отводит нечистую силу и защищает в пути.

Но у простых людей поездки бывают несколько раз в год, а какие приметы есть у людей, для которых дорога — это образ жизни? 

Летнее путешествие на машине. Изображение от Freepic

Teleprogramma.pro поговорила с главным администратором группы «Лишь дальнобой спешит домой» Иваном Лапиковым. Он поделился с нами приметами, в которые верят настоящие дальнобойщики.

«Примет на дороге много, и зависит от человека, который верит в них или нет. Одна из популярных примет — это запчасти или документы от разбитой машины. Как это работает: считается, что если купить запчасть на авторазборе и поставить на свой автомобиль, то в дороге с твоей машиной может случиться то же самое, что и случилось с машиной, откуда сняли запчасть, — рассказал он.

Есть и довольно трогательная примета с «одушевлением» своего верного транспортного средства.

«Водители которые любят свою машину, частенько дают имена своим грузовикам. Потому что это его друг, брат, кормилец, с которым проводится очень много времени. Можно сказать, что это второй дом, а для некоторых водителей даже первый», — отметил Иван.

Верить или не верить в народные приметы — личное дело каждого. Однако нельзя отрицать, что они являются частью нашей культуры и могут добавить немного волшебства и интриги в любое путешествие. Главное — сохранять позитивный настрой и верить в лучшее, и тогда любое путешествие, независимо от примет, будет успешным и полным ярких впечатлений.

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