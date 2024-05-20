«Долой Бузову с экранов! Надо обрушить рейтинг»: зрители «Сокровищ императора» намерены бойкотировать шоу за нечестную игру

Шоу «Сокровища императора» неумолимо приближается к финалу, и накал страстей на проекте растет с каждым выпуском. Участники, измотанные испытаниями, физически и эмоционально истощены.

Многие получили травмы, что сказывается на их настроении и не делает их характер мягче. В результате на реалити вспыхивает все больше конфликтов и атмосфера накаляется до предела.

В предыдущем выпуске зрители были возмущены несправедливым, по их мнению, исходом: из проекта не вылетела ни одна команда, хотя многие давно осуждают стратегию игры «синих» и «розовых», считая ее нечестной. Поклонники шоу обвинили ведущих в том, что они намеренно нарушают правила и держат в проекте «любимчиков».

Однако то, что произошло в десятом выпуске шоу, разозлило зрителей до такой степени, что они заявляют об отказе смотреть программу дальше. В социальных сетях развернулись бурные дискуссии, и многие поклонники «Сокровищ императора» выражают свое разочарование и негодование.

Но что же произошло в 10-м выпуске? Разбираемся вместе с Teleprogramma.pro.

На маленьком плоту

Началось все с того, что в предыдущей серии «синие» и «розовые» заявили, что у них есть одна цель — отправить домой команду «желтых». Но «желтые» пришли к гонгу раньше всех и выдали «кошку» «розовым».

«Мы даже не сомневались», — с сарказмом заявила Мария Погребняк.

Было очевидно, что обе команды девушек задались целью выжить друг друга из проекта.

Первый день десятого выпуска шоу «Сокровища императора» начался с непростого испытания: участникам предстояло собрать плот по инструкции, переправиться на нем через бурную реку, найти в специальных ячейках деньги на выполнение заданий и отправиться к следующей точке маршрута.

Эта задача оказалась не по плечу многим игрокам, и уже на этапе строительства плота начались ссоры и обвинения. Команда «синих» справилась с заданием быстрее всех и первой спустила плот на воду. Вслед за ними отправились «розовые». Дольше всех с конструированием плота возились Карина и Евгения, а последними оказались Давид Манукян и Арман Давтян.