«Долой Бузову с экранов! Надо обрушить рейтинг»: зрители «Сокровищ императора» намерены бойкотировать шоу за нечестную игру

Шоу «Сокровища императора» неумолимо приближается к финалу, и накал страстей на проекте растет с каждым выпуском. Участники, измотанные испытаниями, физически и эмоционально истощены.
Многие получили травмы, что сказывается на их настроении и не делает их характер мягче. В результате на реалити вспыхивает все больше конфликтов и атмосфера накаляется до предела.
В предыдущем выпуске зрители были возмущены несправедливым, по их мнению, исходом: из проекта не вылетела ни одна команда, хотя многие давно осуждают стратегию игры «синих» и «розовых», считая ее нечестной. Поклонники шоу обвинили ведущих в том, что они намеренно нарушают правила и держат в проекте «любимчиков».
Однако то, что произошло в десятом выпуске шоу, разозлило зрителей до такой степени, что они заявляют об отказе смотреть программу дальше. В социальных сетях развернулись бурные дискуссии, и многие поклонники «Сокровищ императора» выражают свое разочарование и негодование.
Но что же произошло в 10-м выпуске? Разбираемся вместе с Teleprogramma.pro.
На маленьком плоту
Началось все с того, что в предыдущей серии «синие» и «розовые» заявили, что у них есть одна цель — отправить домой команду «желтых». Но «желтые» пришли к гонгу раньше всех и выдали «кошку» «розовым».
«Мы даже не сомневались», — с сарказмом заявила Мария Погребняк.
Было очевидно, что обе команды девушек задались целью выжить друг друга из проекта.
Первый день десятого выпуска шоу «Сокровища императора» начался с непростого испытания: участникам предстояло собрать плот по инструкции, переправиться на нем через бурную реку, найти в специальных ячейках деньги на выполнение заданий и отправиться к следующей точке маршрута.
Эта задача оказалась не по плечу многим игрокам, и уже на этапе строительства плота начались ссоры и обвинения. Команда «синих» справилась с заданием быстрее всех и первой спустила плот на воду. Вслед за ними отправились «розовые». Дольше всех с конструированием плота возились Карина и Евгения, а последними оказались Давид Манукян и Арман Давтян.
Карина Кокс и Евгения Искандарова считались устойчивыми лидерами шоу. Фото: ТНТ
«Розовые», видимо, решили перенять тактику Евгения Ершова и тоже начали прятать конверты с подсказками, принадлежащие соперникам.
«Девочки решили нас добить»
Далее участникам предстояло пройти через несколько испытаний: найти шесть нужных ароматов из двухсот представленных, станцевать в фотобудке и подстричь овец.
Первыми к финишу вновь пришли Карина Кокс и Женя Искандарова. Они вручили «черную метку» команде «розовых», чем вызвали негодование Марии Погребняк: «Девочки решили нас добить, зная, что Алане требуется операция». Ольга Бузова упрекнула «желтых» в нечестной игре: «Чисто по-человечески давать людям «черную метку» вторую неделю подряд — это нормально?» На что Женя Искандарова хладнокровно ответила, что в этом нет ничего необычного.
Новый день на проекте «Сокровища императора» преподнес участникам неожиданный сюрприз. На этот раз им предстояло сделать выбор между двумя путями — быстрым и медленным. При этом никто из игроков не знал, что их ждет в конце каждого пути. Быстрый путь предполагал прыжок на резинке, а медленный — два круга на колесе обозрения.
Евгений Ершов, преодолев свой страх, решился на прыжок. Женя Искандарова также справилась с этим испытанием. Давид Манукян признался, что испугался прыгать, а Арман Давтян не смог это сделать из-за веса, поэтому команда «оранжевых» получила час штрафного времени.
Следующее испытание требовало от участников проехать трассу на картинге быстрее, чем за 70 секунд. Лидерами гонки стали «розовые», чем несказанно обрадовали Ольгу Бузову. «Девочки, вы проходите дальше!» — воскликнула она, не скрывая своих эмоций. «И не просто проходите, а с первого места. С «черной кошкой» в руках», — добавил Михаил Галустян.
Постепенно и остальные участники подтягивались к финалу — Евгений Ершов с мамой, Мария Миногарова с Паруйром Арутюновичем, братья Давид и Арман. И только команды «желтых» было не видно на горизонте.
Мария Погребняк и Алана Мамаева задались целью изжить команду желтых. Фото: ТНТ
Карина и Женя фатально просчитались — они не успели к финалу. Сперва они хотели сэкономить денег и выбрали метро вместо такси, а потом и вовсе потеряли деньги. Никто не был готов в это поверить, но «желтые» покинули игру.
«Розовые» не могли, да и не хотели скрывать своей радости.
«Ребята, это лучший день! «Желтые» вылетели! Это такое наслаждение!» — заявила Мария Погребняк.
«Отпишемся от горе-ведущей»
Вот только зрители с ней не согласились.
Они собрались в соцсетях ведущих проекта — Михаила Галустяна и Ольги Бузовой — и высказали все, что думают о шоу.
Nataliapechereeva: «Я болела за «желтых». Самые адекватные игроки. И мне не понятно, как они могли прийти последними. А «синих» вообще надо гнать за подлую игру. Почему такое им сходит с рук. Это же те же соревнования».
alla0r76: «Давайте, все болеем за «желтых», отпишемся от этой горе-ведущей! Зло должно быть наказано!»
kutimo4ka: «Спросите лучше, подставное ли шоу «Сокровища императора» и кто помогает ее друзьям. Почему ради них все правила отменяют, а нормальные, сильные команды выбывают! Позор!»
xrist77: «Реально поможет только бойкотировать шоу. Если просмотры упадут, они выведут шоу из эфира. Надо обрушить им рейтинг».
kosher_marina8: «Где петиция о том, чтобы Бузову больше не показывали в роли ведущей шоу?! Противно, как она тащит своих подружек! Это нечестно! Долой Бузову с экранов!»
jna_m_03: «Давайте коллективно перестанем смотреть следующие серии, зачем делать рейтинги Погребняк и Ершову».
alfa_nedvizimost: «Не смотрим никто финал! Давайте уроним рейтинги ТНТ! Самое нечестное шоу! «Синих» надо было дисквалифицировать!»
sayat_talaspekov: «Очень плохо! Понятно, Миша, что ты не виноват! Но больше это шоу смотреть не хочется».
Похоже, зрители считают произошедшее на реалити несправедливым и отказываются с этим мириться. Посмотрим, будут ли они ждать следующего выпуска или сдержат свое слово и откажутся от просмотра.
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