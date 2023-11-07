Так точно не подходит для влажной уборки понедельник. Если взяться за тряпку, то это повлияет на материальное благополучие, а еще может разозлить домового.

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Еще опасным для уборки считается пятница. Это может привести денежному кризису, вымоет женскую энергетику, а самое ужасное, что отвернет от человека любовь и счастье.

А самый неблагоприятный для дел по дому день — это воскресенье. В завершение недели лучше посвятить время духовному развитию и отдыху, а вот весь бытовой труд рекомендуется отложить, sportkp.ru.