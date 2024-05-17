Не делайте этого 17 мая, если не хотите испортить себе жизнь - Пелагея Заступница в народном календаре

17 мая верующие чтят память мученицы Пелагии Тарсийской, в народе ее именуют Пелагеей Заступницей. Считалось, что святая защищает невинных девушек от обид и несправедливости. К ней обращались за помощью и в другие дни, когда нужна была защита от клеветы или негатива. Пелагею также почитали как покровительницу птиц: в этот день особенно щедро кормили пернатых и уделяли им особое внимание.

Кроме того, на Руси девушки обращались к Пелагее Заступнице, чтобы узнать о своих женихах. Они верили, что в ночь с 16 на 17 мая снятся пророческие сны, которые могут раскрыть тайну об избраннике.

От наших предков до нас дошло много обрядов и примет, с помощью которых раньше привлекали богатство.

Пелагея Заступница 17 мая: что нужно делать в этот день

Ближе к закату крестьяне совершали обряды на своих посевах, чтобы защитить их от нечистой силы и вредителей. На огород выносили треснутые горшки, заполненные крапивой, которую выдергивали с корнем. Горшки ставили на середину грядки в перевернутом виде — нечистая сила из любопытства должна была перевернуть горшок и обжечься о крапиву.

В деревнях начинали бить баклуши, то есть делать заготовки для деревянных ложек. Благодаря этому праздник получил еще одно название — День баклушников. Сегодня так называют бездельников, но на Руси это считалось важным и серьезным занятием, поскольку расписные ложки считались очень ценными и символизировали достаток.

В этот день принято было гадать на картах, особенно этим любили заниматься молодые девушки в надежде узнать о своем суженном.

17 мая можно и нужно трудиться, таким людям обязательно улыбнется удача.

Существовал обряд для привлечения денег. Следовало с утра пораньше выйти на улицу с кошельком в руках и отнести его к колодцу, сказав: «Как солнце светит, как ветер дует, как вода бежит, так деньги ко мне идут». Вечером кошелек забирали.

Что нельзя делать в этот день

Нужно быть осторожными с огнем и колющими предметами, так как день считался очень травмоопасным. Даже хлеб в этот день ломали, потому что если пораниться — можно сильно заболеть.

Нельзя повышать голос на домашних птиц, также есть блюда из птицы — несчастья будут преследовать очень долго.

Строго запрещено ругаться с родными людьми — к черной полосе в жизни.

Не стоит стричь ногти — можно заболеть.

Если долго смотреть на себя в зеркало — появятся проблемы с кожей.

Нельзя в этот день сплетничать — все вернется бумерангом и жизнь станет невыносима.

В этот день нежелательно дарить подарки, в том числе лопаты, булавки, иголки и черные перчатки — ждет море слез. Дарить можно было только деревянные ложки, которые обещали подарить и дарителю, и получателю покой и благополучие.

Запрещено стричь волосы, так можно и жизнь укоротить, поэтому визит к парикмахеру лучше отложить.

Не стоит пересчитывать свои деньги при чужих людях, а также не стоит давать сегодня деньги в руки, лучше положить на стол или прилавок — иначе можно остаться с пустым кошельком.

Нежелательно совершать крупные покупки — они могут оказаться неудачными. По этой же причине лучше не совершать крупных сделок.

Ни в коем случае нельзя грубить пожилым людям — самим в старости придется несладко.

Пелагея Заступница: народные приметы на 17 мая

Если на Пелагею увидели много майских жуков — лето будет жарким и засушливым, а сентябрь теплым.

Кукушка запела в лесу — скоро потеплеет.

Нет утренней росы на траве — скоро ждать ливни.

Пасмурная погода — скоро похолодание.

Расстелился туман — погода наладится.

Именинники

Иван, Николай, Мария, Кирилл и Леонтий, Пелагея и Никита.

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