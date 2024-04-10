Андрей Григорьев-Апполонов назвал приметы «дьявольщинкой», но признался, какую всегда соблюдает

Певец, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов признался в беседе с Teleprogramma.pro, что не верит в денежные приметы и ритуалы.
По словам музыканта, он не суеверный, поскольку является православным христианином.
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«Я человек не суеверный и ритуалов нет. Я православный, а это все язычество и дьявольщинка», — заявил он.
Однако существует одна популярная примета, которую певец невольно соблюдает. Он смотрится в зеркало, когда что-то забывает и возвращается для этого домой. Считается, что таким образом человек защищает себя от несчастья.
«Иногда, когда возвращаюсь, смотрюсь в зеркало "на автомате"», — заявил Андрей Григорьев-Апполонов.