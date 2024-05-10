Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая для всех знаков зодиака

Неделя добавит нам два качества. С одной стороны, мы станем дотошными и въедливыми, что позволит нам во многом разобраться. С другой – захочется свободы, возможности действовать без оглядки на окружающих. В обоих качествах нет ничего плохого, но нужно быть поосторожнее, чтобы ненароком никого не обидеть.

Что предстоит каждому из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Телец

Тельцам порой сложно раскачаться, вы привыкли действовать основательно. Но на этой неделе действовать нужно быстро и при этом осмотрительно.

Любовь

Многим Тельцам покажется, что любовь – это не для них. Но это неправда, не дайте меланхолии вас поглотить, у вас впереди очень перспективное знакомство.

Финансы

И снова время экономии, причем для вас это будет очевидным решением, а вот окружающие могут этого не понимать. Постарайтесь никого не покусать за траты, будьте спокойнее.

Здоровье

Время для красоты не только внутренней, но и внешней. Надо прийти в форму, пересмотрите свое питание, подберите упражнения.

Овен

Пришло время бунтарям Овнам стать самыми правильными людьми на свете. Хотя бы на время. Если что-то испортили, сразу признайтесь и постарайтесь исправить, не огрызайтесь, дела не откладывайте, а еще лучше – и со всякими старыми заботами разберитесь. А еще помните поговорку «что имеем – не храним, потерявши – плачем». Берегите то, что имеете.

Близнецы

Хорошо бы Близнецам не забывать о том, что молчание – золото. Вы всегда остры на язык, а сейчас и вовсе способны превзойти самих себя. Беда в том, что люди вокруг вас станут чересчур впечатлительными, так что держите язык за зубами, чтобы не поссориться со всем миром. Вам помогут прогулки и медитации.

Рак

Раков на этой неделе ждет колоссальный успех. Однако для этого нужно соблюсти некоторые условия. И речь не только о приложенных усилиях, хотя без них никуда. Но в первую очередь сейчас важно контролировать эмоции. Если вы не позволите им взять над вами верх, вам удастся воплотить все задуманное.

Лев

Главное оружие Львов – их непоколебимая уверенность в себе и обворожительная улыбка. Окружающим необязательно знать, какая буря у вас в душе, их это не касается. Вы окажетесь в центре внимания и можете многого добиться. Ведите себя достойно, не дайте завистникам ни малейшего повода для сплетен.

Дева

Девам поступит интересное и заманчивое предложение. Не хватайтесь за него сразу, сначала все хорошенько взвесьте. Оно может оказаться и пустышкой, и счастливым шансом. Да и в целом на этой неделе ваши главные помощники – рассудительность и спокойствие.

Весы

У Весов наступило время осторожности. Этот период покажет вам, на кого вы действительно можете положиться, а кому доверять не следует. Вы сможете «почистить» свое окружение, оставляя в прошлом людей, которые не стоят вашего доверия. Это может быть непросто, но все к лучшему.

Скорпион

Основной инструмент Скорпионов на этой неделе – краткосрочное планирование. Стройте планы на день, а потом дисциплинированно следуйте каждому пункту. Это потребует большого количества энергии, поэтому когда вы почувствуете, что силы на исходе – найдите время для уединенного отдыха, чтобы ни на ком не сорваться.

Стрелец

Самых больших успехов Стрельцы смогут добиться в команде. Поэтому даже если вам захочется повыпендриваться, сдержите порыв. Наоборот, покажите, что на вас можно положиться – и вы увидите, что тоже можете положиться на тех, кто рядом. И не забывайте о пользе физкультуры и пеших прогулок на свежем воздухе.

Козерог

Козероги устали, их одолевают уныние и апатия. Позаботьтесь о себе, съездите куда-нибудь в одиночестве, отдохните от суеты, сходите на массаж или в бассейн. Это поможет вам расслабиться и привести мысли в порядок. И как только это случится, к вам придут самые разные благоприятные возможности.

Водолей

У Водолеев на этой неделе море идей и совершенно нет желания воплощать их самостоятельно. Впрочем, для вас это не помеха – вы будете настолько лучезарны, энергичны и убедительны, что вполне сможете зажечь своими идеями людей, и они с радостью вам помогут.

Рыбы

Если кто-то вас разочаровал, не спешите замыкаться в себе, хлопать дверью, сжигать мосты и все в таком духе. Попробуйте просто поговорить, возможно, все не так страшно. Да и вообще на этой неделе нужно выражать свои желания и стремления четко и ясно – вселенная вам поможет.