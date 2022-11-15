Допустила промах с обувью: Ирина Пегова в шортах-бермудах и алой блузке с бантом появилась на премьере в театре

Ирина Пегова уже много лет играет в кино. Она успела поработать с Сергеем Буруновым и Дмитрием Нагиевым. Зрители любят ее роль в сериале «Акушерка». Артистка обладает веселым характером, простой и позитивным мышлением. Она участвовала в разных шоу и демонстрировала таланты на танцполе, несмотря на нестандартную фигуру.
Обычно Ирина умело корректирует фигуру с помощью нарядов. Недавно она в струящемся платье с принтом «мильфлер» с кожаным поясом отметилась на кинофестивале в Минске. А также актриса в алом мини-платье с модным воротником «Клодин» щегольнула в Большом театре. Она не боится выглядеть ярко.
А теперь Пегова пришла в Театре имени Моссовета. где состоялась премьера спектакля «БЕСприданница» в постановке художественного руководителя Евгения Марчелли. Если Екатерина Стриженова на красной дорожке щегольнула в юбке макси и блузке в горох, то ее коллега выбрала еще более яркий лук.
Ирина красовалась в черных шортах-бермудах и высоких кожаных сапогах. Изюминкой образа стала алая воздушная блузка с бантом. Артистка предпочла сделать акцент на стройных ногах.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ирина Пегова. Фото: Геворг Арутюнян; Максим Денисов, MOS.Ru
Многие поклонники пришли в восторг от ее наряда. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Елена Бестави.
«Шорты-бермуды вновь в тренде на волне возращения моды 90-х. В данном случае, на мой взгляд, Ирина выбрала немного не правильный вариант. При том, что Ирина обладательница шикарных форм, плюс ее блуза украшена большим бантом – все это добавляет объема в верхней части. И такие прямые шорты смещают акцент именно в верх.
Если бы фасон был чуть более расклешенным, то пропорции были бы соблюдены. Тогда актриса смотрелась бы гармоничнее.
Что касается сапог, то они здесь не уместны. Тяжелые с закругленным носом, классическая элегантная блузка – эклектика в моде, но смешение стилей должно быть грамотным. Здесь сапоги никак не связываются в единый ансамбль с блузой.
При этом, они прекрасно сочетаются с бермудами, хотя можно было бы выбрать сапоги чуть выше, чтобы закрыть ноги полностью. Но и небольшая полоска допустима, а верх должен был быть более спокойным. Даже простая рубашка смотрелась бы гораздо интереснее, чем такая элегантная блузка», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro