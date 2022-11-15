Допустила промах с обувью: Ирина Пегова в шортах-бермудах и алой блузке с бантом появилась на премьере в театре

Многие поклонники пришли в восторг от ее наряда. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Елена Бестави.

«Шорты-бермуды вновь в тренде на волне возращения моды 90-х. В данном случае, на мой взгляд, Ирина выбрала немного не правильный вариант. При том, что Ирина обладательница шикарных форм, плюс ее блуза украшена большим бантом – все это добавляет объема в верхней части. И такие прямые шорты смещают акцент именно в верх.

Если бы фасон был чуть более расклешенным, то пропорции были бы соблюдены. Тогда актриса смотрелась бы гармоничнее.

Что касается сапог, то они здесь не уместны. Тяжелые с закругленным носом, классическая элегантная блузка – эклектика в моде, но смешение стилей должно быть грамотным. Здесь сапоги никак не связываются в единый ансамбль с блузой.

При этом, они прекрасно сочетаются с бермудами, хотя можно было бы выбрать сапоги чуть выше, чтобы закрыть ноги полностью. Но и небольшая полоска допустима, а верх должен был быть более спокойным. Даже простая рубашка смотрелась бы гораздо интереснее, чем такая элегантная блузка», – высказалась эксперт.