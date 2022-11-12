Ирина Пегова в струящемся платье с принтом «мильфлер» с кожаным поясом отметилась на кинофестивале в Минске

А 12 ноября Пегова отправилась в на закрытие кинофестиваля «Листопад», который прошел в Минске. Она для красной дорожки выбрала черное струящееся платье с принтом «мильфлер». Актриса дополнила наряд с жабо черным кожаным поясом, подчеркнув талию. Она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на губы.

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