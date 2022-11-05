Наряд молодит: Ирина Пегова в алом мини-платье с модным воротником «Клодин» щегольнула в Большом театре

Ирина Пегова является известной актрисой. Она уже длительное время играет в театре. Артистка многим зрителям запомнилась по роли в сериале «Акушерка». Она играла со многими коллегами от Сергея Бурунова до Дмитрия Нагиева. Не раз артистка участвовала в телевизионных шоу. Звезда не раз удивляла публику.
На этот раз Пегова вернулась в Москву. Обычно она много путешествует и любит проводить время на природе в родной деревне. На этот раз актриса решила выйти в свет. Так как она обладает нестандартной фигурой, блондинка выбирает наряды, которые корректируют формы.
Примечательно, что накануне Ирина отправилась в Большой театр. Она решила посетить спектакль. На публике актриса предстала в алом мини-платье с воротником «Клодин». Она сделала акцент на стройных ногах и обозначила талию. Ирина дополнила образ сапогами с белым мысом. Недавно она также сменила цвет волос.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
«Большой театр! Первая встреча в этом сезоне… сегодня «Раймонда», – поделилась она.
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. Но нашлись и те, кто подверг критике ее образ. «Платье-школьницы не ваше. Оставайтесь, пожалуйста собой!», «Ирина, вы, душечка, во всех нарядах хороша... никого не слушайте, живите, носите, что ваша душа желает», «Ух ты.. вспомнила платье моей молодости! Вся мода из 90-х возвратилась», «Как вам сапоги? Очень вызывающе. Надо брать! Куколка!» — написали подписчики.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды