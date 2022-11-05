Наряд молодит: Ирина Пегова в алом мини-платье с модным воротником «Клодин» щегольнула в Большом театре

Примечательно, что накануне Ирина отправилась в Большой театр. Она решила посетить спектакль. На публике актриса предстала в алом мини-платье с воротником «Клодин». Она сделала акцент на стройных ногах и обозначила талию. Ирина дополнила образ сапогами с белым мысом. Недавно она также сменила цвет волос.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».