«Хорошо корректирует фигуру»: Стриженова в юбке макси и модной блузке в горох с объемными рукавами появилась на премьере

Екатерина Стриженова

Екатерина Стриженова. Фото: Геворг Арутюнян; Максим Денисов, MOS.Ru

Телеведущая показала женственный наряд, появившись на премьере спектакля «БЕСприданница» в Театре имени Моссовета. Ее образ оценила имидж-стилист Елена Бестави.

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Многие зрители знают ее благодаря передачам «Доброе утро» и «Время покажет». Также длительное время артистка играет в театре. В свои 54 года она старается держать себя в форме. Стилисты подбирают для нее сдержанные и стильные наряды. 

13 ноября состоялась премьера спектакля «БЕСприданница» в Театре имени Моссовета. Увидеть новую постановку пришли: Игорь и Вадим Верники, Анна Шеина, Ирина Пегова, Егор Кончаловский,  Алика Смехова, Олеся Судзиловская, Нелли Кобзон и другие известные персоны. 

Стриженова щегольнула в театре в броском наряде. Она облачилась в черную юбку макси и жилетку оверсайз. Изюминкой наряда стала белая блузка в горох с пышными рукавами. Лук дополнили ботинки с круглым мысом. 

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Многие восхитились тем, как выглядела Стриженова. А для сайта Teleprogramma.pro ее наряд оценила имидж-стилист Елена Бестави.

«Для выхода в свет Екатерина выбрала черную юбку макси с жилеткой оверсайз. Их она сочетала с контрастной белой блузкой с принтом, модными объемными рукавами и бантом, который артистка оставила в виде галстука. Банты на блузках, пышные рукава – это все трендовые детали.

Также я могу сказать, что такой вариант очень хорошо корректирует фигуру. Контрастный бант визуально вытягивает силуэт. На мой взгляд, это интересный образ для посещения театра», – высказалась эксперт.

Екатерина Стриженова. Фото: Геворг Арутюнян; Максим Денисов, MOS.Ru

Справка Teleprogramma.pro: 

Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и  «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров.  Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Елена Бестави.  Фото:  Teleprogramma.pro

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