«Хорошо корректирует фигуру»: Стриженова в юбке макси и модной блузке в горох с объемными рукавами появилась на премьере

13 ноября состоялась премьера спектакля «БЕСприданница» в Театре имени Моссовета. Увидеть новую постановку пришли: Игорь и Вадим Верники, Анна Шеина, Ирина Пегова, Егор Кончаловский, Алика Смехова, Олеся Судзиловская, Нелли Кобзон и другие известные персоны.

Стриженова щегольнула в театре в броском наряде. Она облачилась в черную юбку макси и жилетку оверсайз. Изюминкой наряда стала белая блузка в горох с пышными рукавами. Лук дополнили ботинки с круглым мысом.

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