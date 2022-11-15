«Хорошо корректирует фигуру»: Стриженова в юбке макси и модной блузке в горох с объемными рукавами появилась на премьере

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Многие зрители знают ее благодаря передачам «Доброе утро» и «Время покажет». Также длительное время артистка играет в театре. В свои 54 года она старается держать себя в форме. Стилисты подбирают для нее сдержанные и стильные наряды.
13 ноября состоялась премьера спектакля «БЕСприданница» в Театре имени Моссовета. Увидеть новую постановку пришли: Игорь и Вадим Верники, Анна Шеина, Ирина Пегова, Егор Кончаловский, Алика Смехова, Олеся Судзиловская, Нелли Кобзон и другие известные персоны.
Стриженова щегольнула в театре в броском наряде. Она облачилась в черную юбку макси и жилетку оверсайз. Изюминкой наряда стала белая блузка в горох с пышными рукавами. Лук дополнили ботинки с круглым мысом.
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Многие восхитились тем, как выглядела Стриженова. А для сайта Teleprogramma.pro ее наряд оценила имидж-стилист Елена Бестави.
«Для выхода в свет Екатерина выбрала черную юбку макси с жилеткой оверсайз. Их она сочетала с контрастной белой блузкой с принтом, модными объемными рукавами и бантом, который артистка оставила в виде галстука. Банты на блузках, пышные рукава – это все трендовые детали.
Также я могу сказать, что такой вариант очень хорошо корректирует фигуру. Контрастный бант визуально вытягивает силуэт. На мой взгляд, это интересный образ для посещения театра», – высказалась эксперт.
Екатерина Стриженова. Фото: Геворг Арутюнян; Максим Денисов, MOS.Ru
Справка Teleprogramma.pro:
Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro