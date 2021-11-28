Воплощение изысканности: Лопырева отметилась в черном платье-футляре в горох в Монако

Виктория Лопырева каждый год с размахом отмечает день рождения. Она не перестает работать, но после начала пандемии редко приезжает в Россию. Бывшая обладательница титула «Мисс Россия» теперь предпочитает жить в теплых странах.

С ней путешествует сын Марк Лео. А вот муж Игорь Булатов занял высокую должность, поэтому теперь проводит время в республике Коми.

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На днях Лопырева прилетела из Дубая в Монако. Она провела подругу и повеселилась на вечеринке. Блондинка даже успела прогуляться в лоферах и твидовом жакете.

Она была рада вернуться в это государство, так как встретила много знакомых. Примечательно, что почти каждый вечер Виктория выходит в свет. На этот раз она продемонстрировала элегантный образ. Модель предстала в атласном платье-футляре в горох. Черный наряд дополнил жакет в тон и миниатюрная сумка.

По всей видимости, звезда решила поужинать с подругами в ресторане. Поклонники были восхищены тем, как выглядит 38-летняя светская львица. «Как вам идет этот наряд», «Ох, вы просто потрясаете», «Стиль и изящность», «Ну вы сама красота», «Как же это элегантно», «Чудесное платье», «Какая леди», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее в платьях в горох отметились Стеша Маликова и Ирина Пегова.

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