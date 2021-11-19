Царственный лебедь: Лопырева в белом платье-футляре с молнией на юбке предстала в Дубае

Виктория Лопырева уже давно живет в Дубае. После начала пандемии она редко приезжает в Москву. Порой ей приходится долго быть в разлуке с мужем Игорем Булатовым. У пары подрастает сын Марк Лео.

Победительница конкурсов красоты успевает не только воспитывать наследника, но и организовывает разные мероприятия. В 38 лет она продолжает участвовать в фотосессиях.

Этой осень Виктория часто посещает светские рауты. Каждый раз она тщательно подбирает образы. Накануне блондинка показала вечерний образ. А вот для ужина в Burj Al Arab она предстала в белоснежном платье-футляре длины миди.

Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. туфли на каблуке дополни ее образ. Пикантности образу придала молния сзади на юбке. Лопырева изящно села за стол.

Гости с удовольствием общались с российской красавицей. Она смогла впечатлить публику своим женственным образом. Поклонники тоже одарили ее комплиментами.

«Крутой дизайнерский образ», «Шикарный лук, красотка Виктория», «Вы просто космос», «Белый цвет еще больше оттенил ваш загар», «Наряд сидит идеально», «Просто чудо, как хороша», «Такие изящные ножки», «Вас образ восхищает очень», «Белый цвет идет», «Очень элегантно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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