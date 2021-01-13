Еще и на шпильках: постройневшая Ирина Пегова подчеркнула талию макси-платьем кофейного цвета

Актриса в элегантном образе решила встретит старый Новый год. При этом она стала похожа на звезду «Иронии судьбы».

Ирина Пегова никогда не боялась трудностей. Девушка из небольшого городка Выкса смогла стать известной актрисой и даже победила в шоу «Танцы со звездами». Недавно она также решила покорить лед. Несмотря на свою нестандартную фигуру, артистка дошла до финала «Ледникового периода», где не раз удивила судей своим артистизмом. Даже в новогодние каникулы она не переставала работать, а накануне она приняла участие в фотосессии.

За время длительных тренировок на льду Ирина похудела. Она признавалась, что сбросила несколько килограммов. Свою красоту актриса обычно подчеркивает неброскими нарядами. На этот раз она надела макси-платье в винтажном стиле кофейного цвета с приталенным лифом и тонким ремешком, который подчеркнул ее талию. Также девушка дополнила образ туфлями на шпильке нюдового цвета, что задало игривости и вытянуло силуэт. Пегова подобрала изящную обувь, которая добавила ее аутфиту нотку игривости.

Пегова накрасила губы алой помадой и грациозно села в оливковое кресло, поджав ноги. Она показала изящные щиколотки. Легкие локоны стали финальным дополнением к романтическому образу. По словам артистки, она очень долго не могла объяснить дочке Татьяне, что такое старый Новый год. Теперь Ирина знает историю происхождения этого праздника.

Исполнительница роли Татьяны Скворцовой в сериале «Акушерка» сразила поклонников. Многие отметили, что она похорошела и даже признались, что актриса им напомнила Надю из «Иронии судьбы». Девушка получила массу комплиментов. «Ирина, вы меняетесь и хорошеете с каждым днем», «Вот гляжу на вас и думаю, когда во мне совесть проснется, чтобы себя привести в порядок, как это вы сумели, Ирина!», «Я очень люблю старый Новый Год. И еще у вас очень и очень красивое платье. Прямо ваше-ваше», «Как изысканно и мило», «Вы мне в этом платье и в этом интерьере напомнили Надю из „Иронии судьбы“», — прокомментировали пост подписчики.

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