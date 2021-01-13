Еще и на шпильках: постройневшая Ирина Пегова подчеркнула талию макси-платьем кофейного цвета

Ирина Пегова никогда не боялась трудностей. Девушка из небольшого городка Выкса смогла стать известной актрисой и даже победила в шоу «Танцы со звездами». Недавно она также решила покорить лед. Несмотря на свою нестандартную фигуру, артистка дошла до финала «Ледникового периода», где не раз удивила судей своим артистизмом. Даже в новогодние каникулы она не переставала работать, а накануне она приняла участие в фотосессии.
За время длительных тренировок на льду Ирина похудела. Она признавалась, что сбросила несколько килограммов. Свою красоту актриса обычно подчеркивает неброскими нарядами. На этот раз она надела макси-платье в винтажном стиле кофейного цвета с приталенным лифом и тонким ремешком, который подчеркнул ее талию. Также девушка дополнила образ туфлями на шпильке нюдового цвета, что задало игривости и вытянуло силуэт. Пегова подобрала изящную обувь, которая добавила ее аутфиту нотку игривости.
Пегова накрасила губы алой помадой и грациозно села в оливковое кресло, поджав ноги. Она показала изящные щиколотки. Легкие локоны стали финальным дополнением к романтическому образу. По словам артистки, она очень долго не могла объяснить дочке Татьяне, что такое старый Новый год. Теперь Ирина знает историю происхождения этого праздника.
Исполнительница роли Татьяны Скворцовой в сериале «Акушерка» сразила поклонников. Многие отметили, что она похорошела и даже признались, что актриса им напомнила Надю из «Иронии судьбы». Девушка получила массу комплиментов. «Ирина, вы меняетесь и хорошеете с каждым днем», «Вот гляжу на вас и думаю, когда во мне совесть проснется, чтобы себя привести в порядок, как это вы сумели, Ирина!», «Я очень люблю старый Новый Год. И еще у вас очень и очень красивое платье. Прямо ваше-ваше», «Как изысканно и мило», «Вы мне в этом платье и в этом интерьере напомнили Надю из „Иронии судьбы“», — прокомментировали пост подписчики.
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