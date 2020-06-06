«Современная леди»: Стеша Маликова выбрала мини-платье в горох и косуху для прогулки

Дмитрий Маликов вырастил дочку Стефанию. Девушка унаследовала красоту не только своего отца, но и мамы Елены Изаксон. 20-летняя студентка МГИМО любит путешествовать и активно интересуется модой. Карантин она проводит с пользой в загородном особняке своих родителей. Наследница артиста учится дистанционно в самоизоляции, поэтому у нее есть время на игры с маленьким братом Марком и развитие бизнеса.

Ранее Стеша выпустила коллекцию бальных платьев для выпускниц. На карантине она вместе с подругами разработала коллекцию летних нарядов. Многие из них носит сама девушка. Накануне дочка Маликова отправилась на прогулку. Она поделилась снимком, на котором предстала в женственном аутфите. На это раз девушка облачилась в черно мини-платье в горох и классическую косуху с ботинками. Белая сумка через плечо дополнила образ.

Многим поклонникам пришелся по вкусу летний look юной бизнесвумен. «Современная леди», — так называют ее в соцсети. У Стефании уже образовалась армия поклонников. К слову, она с радостью носит не только платья, но и джинсы прямого кроя, а также элегантные пальто. Если раньше девушка часто подвергалась критике за наряды не по возрасту, то теперь ее образы пользуются популярностью. Ко всему прочему, наследницу артиста называют завидной невестой. Пока сердце девушки свободно, но она часто делится романтическим настроением.