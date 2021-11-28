Подчеркнула щиколотки: Лопырева в узких брюках и твидовом жакете вышла на променад в Монако

Виктория Лопырева не скрывает, что привыкла к постоянному вниманию. Увидеть блондинку без макияжа — большая редкость. Она предпочитает всегда быть с укладкой, а ее образы женственные.

В гардеробе бывшей обладательницы титула «Мисс Россия» большое количество вечерних платьев. Также она часто покупает туфли и босоножки. Еще недавно звезда веселилась в Дубае, а теперь приехала в Монако.

Она решила лично поздравить подругу. Виктория в платье с корсетом повеселилась на вечеринке. А вот на следующий день она отправилась гулять. Модель призналась, что не была в этих местах несколько лет.

При этом она стразу встретила знакомых. На улицу блондинках вышла в лонгсливе и узких брюках. Твидовый жакет и пудровые лоферы дополняли аутфит. На плече звезды была сумка Chanel.

Прохожие узнавали Лопыреву. Ей приходилось останавливаться, чтобы поговорить. А вот потом она продефилировала вместе с подругой. Во время променада модель показала стройные ноги. Благодаря наряду она подчеркнул тонкие щиколотки. Поклонники осыпали ее комплиментами.

«Какая красивая», «Ты мой кумир», «Шикарно выглядите», «Идеальный образ! Стильно!», «Принцесса вернулась», «Деловая леди!», «Классический и крутой образ», «Какая вы бесподобная», «Такая стройняшка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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